GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 12:01

Atatürk Havalimanı’nda kaçak kürk operasyonu

Atatürk Havalimanı’nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 40 tane tilki kürkü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalandı.

Atatürk Havalimanı'nda kaçak kürk operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Atatürk Havalimanı’nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 40 tane tilki kürkü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çin’den tarifeli uçakla Rusya’nın başkenti Moskovo’dan aktarmalı olarak İstanbul’a gelen Çinli yolcu F.T Atatürk Havalimanı’na geldi. Pasaport kontrolünden geçen F.T, uçağın kargo bölümüne teslim ettiği valizini gümrüklü alandan almayarak, havalimanından ayrıldı. Atatürk Havalimanı’ndan ayrılan F.T, havayolu şirketine valizinin çıkmadığını ve bulununca adresine teslim edilmesini istedi.

Ekipler, alınmayan bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada valizin içinde Türkiye’ye girişi yasak olan tilki kürkleri olduğunu tespit etti. Valizde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 40 tane tilki kürkü tespit edildi. Daha sonra havalimanındaki valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T valizini teslim almak için özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi.

Bu sırada şüpheliyi takip eden gümrük muhafaza ekipleri F.T’yi gözaltına alarak kürklere el koydu.

Gözaltına alınan F.T, ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku