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27 Nisan 2018 Cuma 14:34

Atatürk Havalimanı’nda kedi kurtarma operasyonu

Atatürk Havalimanı’nda aracın motoruna sıkışan kedi itfaiye memurlarının yaptığı başarılı çalışma sonucu kurtarıldı. Aracının motoruna giren kediyi havalimanında fark eden Anıl Ağır, "Kediyi tanımıyorum. Bizim mahallenin kedisi değil" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda kedi kurtarma operasyonu
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Atatürk Havalimanı’nda aracın motoruna sıkışan kedi itfaiye memurlarının yaptığı başarılı çalışma sonucu kurtarıldı. Aracının motoruna giren kediyi havalimanında fark eden Anıl Ağır, "Kediyi tanımıyorum. Bizim mahallenin kedisi değil" dedi.

Bu sabah özel aracı ile Avcılar’dan bir yolcusunu bırakmak için Atatürk Havalimanı iç hatlar terminaline gelen Anıl Ağır, yolcusunu bıraktıktan sonra aracının motorundan kedi sesi geldiğini fark etti.

Çevredekilerin yardımıyla bir süre kediyi girdiği yerden kurtarmaya çalıştı ancak kendi imkanları ile başarılı olamayan Anıl Ağır, çareyi itfaiye çağırmakta buldu. Ağır’ın çağrısı üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak, hayvan barınağına vermek üzere havalimanından ayrıldı.

Sabah gelirken aracına kedi girdiğini fark etmediğini belirten Anıl Ağır, başından geçenleri şöyle anlattı: “Avcılar’dan havalimanına yolcu getiriyordum. Sabah fark etmedim kedi girdiğini. Buraya gelince birden miyav miyav kedi sesleri gelmeye başladı. Yolcuyu bırakınca hemen sağa çektim. Motor kaputunu açınca bir baktım kedi var. Gördüm kediyi.”

Kedinin Avcılar’dan Atatürk Havalimanı’na aracın motorunda gelip gelmediğini soran gazetecilere ise Anıl Ağır, "Büyük ihtimalle öyle oldu. Ama Allah’tan bir şey olmamıştı kediye. Çok küçüktü kedi. Motorun içine girmişti. Kendim çıkarmaya çalıştım çıkaramadım yani elim falan girmiyordu. Daha sonra itfaiyeyi aradım. İtfaiye geldi, onlar da biraz uğraştı. Arabayı falan kaldırdık, baya uğraştık. İtfaiye gelince sağ salim çıkardı. Kedi bizim mahallenin kedisi değil. Bilmiyorum, tanımıyorum kediyi" dedi.
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