Atatürk Havalimanı’nda polislere Çince dersi

2018’in Çin’de ‘Türk Yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye’de artan Çinli turist beklentisi, yeni bir çalışmayı da beraberinde getirdi. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı’nda görevli 15 polise Çince eğitimi verilmeye başlandı.

2018’in Çin’de ‘Türk Yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye’de artan Çinli turist beklentisi, yeni bir çalışmayı da beraberinde getirdi. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı’nda görevli 15 polise Çince eğitimi verilmeye başlandı.

1,3 milyarın üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Uzakdoğu Asya ülkesi Çin’de 2018 yılı ‘Türk Yılı’ olarak belirlendi. Bununla birlikte zaman zaman Çin’de Türkiye’nin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini anlatan çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin tanıtımı kapsamında bu yıl Çin’den Türkiye’ye gelmesi beklenen çok sayıda turist için yeni bir hazırlık başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun işbirliğiyle ‘Türk Polisi İçin Çince Dil Eğitimi’ isimli kursun açılışı gerçekleştirildi. Kursun açılış törenine Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Emre Erdoğan ve kursiyerler katıldı.

6 dil bilen polis kursta eğitim veriyor

Kursa katılan polis memurlarına eğitim veren Turizm Şube Müdürlüğünde görevli Ersin Hoşar, anadili olan Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça ve Çince olmak üzere 6 dil biliyor. 2018’in Çin’de Türkiye yılı olarak kutlandığını belirten Hoşar, "Çince çok güzel bir dil. Öyle sanıldığı kadar da zor da değil. İstenildiği takdirde öğrenilecek bir şey. Bu kurs bizim için çok büyük avantaj sağlayacak. Diğer memur arkadaşlar için de büyük bir vatandaş sağlayacak. Global olan Birleşmiş Milletlerin 5 resmi dilinden biri" dedi.

Atatürk Havalimanı’nda pasaport polisi olarak görevli yapan Ayten Merve Tokgöz de Çince’ye ilgi duyduğunu belirterek, “Böyle bir imkan sağladığı için teşkilatımıza teşekkür ederim. Şu an böyle bir şeyin içinde olduğum için mutluyum” şeklinde konuştu.

Bu kapsamda Atatürk Havalimanı’nda görevli emniyet mensupları için Çince kursu başlatıldı. Üç ay sürecek olan Çince kursunda 15 polis eğitim alacak.