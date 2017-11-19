Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 10:11

Atatürk Üniversitesi, Bonab ve Tebriz Üniversiteleri ile İşbirliği Anlaşması imzaladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere gittiği İran’da bulunan çeşitli üniversiteler ile işbirliği protokolleri imzaladı.Mohagheghe Erdebil...

Atatürk Üniversitesi, Bonab ve Tebriz Üniversiteleri ile İşbirliği Anlaşması imzaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere gittiği İran’da bulunan çeşitli üniversiteler ile işbirliği protokolleri imzaladı.

Mohagheghe Erdebil Üniversitesinde düzenlenen Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı burada bölge üniversitelerinin gelişmesine ve ilerlemesine yönelik bir konuşma yaptı.

İran’daki ziyaretinde Atatürk Üniversitesinin 3. Nesil Üniversite misyonuna yönelik attığı adımlardan bahseden Rektör Çomaklı, Bonab Üniversitesi Rektörü Karim Abbassian ile işbirliği yaparak ikili anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Bonab’daki anlaşma merasimine iki üniversite yetkililerinin yanı sıra Bonab Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı İran’daki son görüşmesini Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Reza Pour-Mohammadi ile gerçekleştirdi. Görüşmede Atatürk Üniversitesi ile Tebriz Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak kongre düzenleme ve diğer akademik konularda işbirliği anlaşması imzalandı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<