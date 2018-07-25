Atık şişelerden ürettiği abajurlar, ek gelir kapısı oldu

Ordu’da yaşayan Serdar Çelebioğlu, atık içki şişeleri ve cam şişelerden ürettiği ’abajurları’ yurt dışına dahi satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bir abajurun yapımı en fazla 5 gün sürebilirken, fiyatı ise 500 liraya kadar çıkabiliyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Serdar Çelebioğlu, bir süre önce heves ve merak ile başladığı şişeden eşyalar üretim işini, şimdilerde ise aktif olarak yapıyor. Evinde kurduğu mini atölyede, topladığı içki ve buna benzer boş şişeleri değerlendirerek abajur ve çeşitli eşyalar üreten Çelebioğlu, yurt dışından gelen turistlerin bu ürünleri çok beğenerek satın aldıklarını, hatta toplu halde almak istediklerini de belirtiyor. Bir içki şişesinden üretilen abajurun, desenine ve işlemesine göre 1 ile 5 gün arasında tamamlandığına dikkat çeken Serdar Çelebioğlu, fiyatların ise 125 ile 500 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

"Geri dönüşüme inandığım için böyle çalışmalar yaptım”

Emeklilik sürecini yaşarken, daha önceden hobi olarak başladığı bu işi, şimdilerde aktif olarak uygulamaya koyduğunu ifade eden Çelebioğlu, geri dönüşümlerin kullanılarak, çeşitli malzemelerin üretilebileceğine inandığını söyledi. Çelebioğlu, "Aslında bu iş, hayallerimi süsleyen bir işti, çünkü ben geri dönüşümün sihrine inanıyorum. Gelişen dünyada doğadaki her şeyin bizlere döndüğüne inanıyorum. Onun için de bazı şeyleri böyle aktif etmek istedim. Aslında doğadaki atık parçalardan çok fazla çeşitli ürün ortaya çıkartabiliriz. Ancak buradaki tek sıkıntı, insanların bunu nasıl yapacağı ile ilgili genel itibariyle ilgili bir düşüncesinin olması. Kendi işinde hayallerini geliştirmesi ile alakalı" dedi.

"Yurt dışından gelen turistlerin de ilgisini çekti”

Atık şişelerden abajur ürettiğini söyleyen Çelebioğlu, bunun yanında farklı atık malzemelerden de ürünler elde ettiğine dikkat çekti. Ürünlerin, yurt dışından gelen turistlerin de ilgisini çektiğini ileri süren Çelebioğlu, “Biz bunu salon abajuru gibi yapmaya başladıktan sonra birden çok fazla rağbet görmeye başladı. Hatta kıyıda köşedeki elektrikçilerde de önceden kalmış malzemeleri de değerlendirip, onların tekrar satmasını sağladık. Fakat zaman geçtikçe bir-iki tane de olsa bu abajurlardan yurt dışına bile gönderdik. Çünkü alan kişilere bu ürünler çok değişik geldi, o yüzden alıp götürdüler. Bu çok enteresan bir şekilde gelişti. Burada bizim ürettiğimiz abajurlar gelip görmüşler. Daha sonra bunları yurt dışında da satmak istediklerini söylediler. Bana, ne kadar üretebileceğimi sordular. Ben de onlara üretebileceğimiz miktarları belirterek, bunların el yapımı malzemeler olduğunu hatırlattım. Bunun işçilik değeri olduğunu ve bunu sadece boş bir şişe olarak görmememiz gerektiğini ifade ettim" şeklinde konuştu.

Çöpe atılacak olan şişeleri değerlendiriyor

Serdar Çelebioğlu, çöpe atılacak olan şişeleri alıp değerlendirdiğini belirterek, "Şişe o kadar çok ki, soda şişesinden içki şişesine kadar hepsinden bulunuyor, çünkü bunların hepsi atlıyor. Onların tüketildiği yerlere gittiğimde zaten atacakları şişeyi veriyorlar. Önemli olan şey, o malzemeler ile ne yapacağınızı bilmeniz. Bunların üzerine birkaç tane ek ve boya yaparak, alt zeminini ve montaj aşamasını tamamlayarak, bunları bu hale getirebiliyoruz" diye konuştu.

Çelebioğlu ayrıca, ürettiği abajurun şekline ve işçiliğine göre 4-5 gün sürebildiğine dikkat çekerek, yine modeline göre fiyatların 125 ile 500 lira arasında değiştiğini de ifade etti.