Atıktan 2 milyon 401 bin TL kazandılar

Muratpaşa’da kağıt, plastik, cam, metal gibi nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinleri, belediyenin Çevreci Komşu Kart projesiyle tam 2 milyon 401 bin 182 TL karşılığı puan kazandı. Kazanılan puanların 1 milyon 977 bin 942 TL’si...

Muratpaşa’da kağıt, plastik, cam, metal gibi nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinleri, belediyenin Çevreci Komşu Kart projesiyle tam 2 milyon 401 bin 182 TL karşılığı puan kazandı. Kazanılan puanların 1 milyon 977 bin 942 TL’si anlaşmalı marketlerde kullanıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da 2 mahallede pilot çalışma olarak başladığı ve kısa zamanda 56 mahallede 87 bin 781 evin kart sahibi yapıldığı Çevreci Komşu Kart projesiyle ilçe sakinlerinin mutfak harcamalarında kullanabileceği yepyeni bir kaynak ortaya çıktı. Evlerde kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklarının her hanede mümkünse kadın adına hazırlanan ’Çevreci Komşu Kart’ta TL karşılığı puana dönüştüğü proje kapsamında 28 bin 244 kart aktif olarak kullanılıyor. Yüklenen puanlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılabildiği gibi, sinema salonlarında bilete, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aracığıyla üniversite öğrencilerine bursa dönüşüyor.

Muratpaşa’da, projenin hayata geçirildiği günden Eylül ayı sonuna kadar 7 milyon 991 bin 612 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Bunun karşılığı 2 milyon 401 bin 182 TL karşılığı puan kartlara yüklendi. Eylül ayı sonu itibariyle kazanılan puanların 1 milyon 977 bin 942 TL’si anlaşmalı marketlerde kullanıldı.

Çevreci Komşu Kart’la Muratpaşa’nın en çok kazanan mahallesi ise Konuksever oldu. Mahallede Çevreci Komşu Kart’la ambalaj atıklarını atmayıp biriktiren mahalle sakinleri, 137 bin 784 TL kazandı. Konuksever’i 115 bin 286 TL karşılığı puan kazanan Kızıltoprak Mahallesi izlerken, 3’üncü sırada 94 bin 744 TL karşılığı puanla Memurevleri Mahallesi izledi.

Çevreci Komşu Kart’la nitelikli atıkları tam bir geri dönüşüm zincirine dahil eden Muratpaşa Belediyesi, sadece ilçe sakinlerine değil doğaya da kazandırdı. Nitelikli atıklarını geri dönüşüm zincirine kayıpsız aktarılmasıyla 51 bin 630 ağaç kesilmekten kurtuldu, 274 bin 282 metrekare orman alanı korundu.