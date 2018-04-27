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27 Nisan 2018 Cuma 09:44

Atılım Üniversitesi Eurasia Airshow’da yerini aldı

Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, Ankara Atılım Üniversitesi de tanıtım standı açtı. Fuarı çok kapsamlı bulduğunu ifade eden Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, "Sivil havacılık,...

Atılım Üniversitesi Eurasia Airshow'da yerini aldı
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Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, Ankara Atılım Üniversitesi de tanıtım standı açtı. Fuarı çok kapsamlı bulduğunu ifade eden Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, "Sivil havacılık, en iddialı olduğumuz alanlardan bir tanesi. Üniversite olarak Times Higher Education sıralamasında dünyada ilk 500 içerisinde yer aldık. Bu bizim hem eğitimde hem araştırmada oldukça iddialı olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Atılım Üniversitesi, 25-29 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük havacılık organizasyonu niteliği taşıyan Eurasia Airshow 2018 Fuarı’nda tanıtım standı açtı. Havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımlarının uçuş gösterilerinin yer aldığı fuarda, sivil havacılık yüksekokulunun tanıtımını yaptıklarını belirten Ankara Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, fuarı oldukça kapsamlı bulduklarını dile getirdi.

"Uluslararası havalimanında hangara sahip tek vakıf üniversitesiyiz”

Sivil havacılığın pratik eğitimi gerektiren bir alan olduğuna işaret eden Eryılmaz, "Bu anlamda biz teorik eğitimimizi kampüsümüzde veriyoruz ama pratik eğitimlerimizi Esenboğa Havaalanında bir hangarımızda gerçekleştiriyoruz. Eğitim merkezi itibariyle baktığınız zaman, uluslararası havalimanında böyle bir hangar eğitim merkezine sahip olan tek vakıf üniversiteyiz" diye konuştu.

"İlk 500 içerisinde yer aldık"

2020 yılından itibaren yüksekokul bünyesinde kendilerine ait uçuş okullarını kullanabileceklerini ifade eden Eryılmaz, yine aynı tarihte 7 uçuş eğitmeninin görev yapacağını söyledi.

Atılım Üniversitesi olarak bir taraftan eğitime önem verdiklerini diğer taraftan da nitelikli bilgi üretmeye gayret ettiklerini kaydeden Eryılmaz, şunları söyledi:

"Bunun en iyi göstergesi de üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalarda yer alması. Uluslararası anlamda düşünüldüğünde oldukça önemli adı ve yeri olan Times Higher Education sıralamasında dünyada ilk 500 içerisinde yer aldık. Bu bizim hem eğitimde hem araştırmada oldukça iddialı olduğumuzu gösteriyor. Sivil havacılık, en iddialı olduğumuz alanlardan bir tanesi."
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