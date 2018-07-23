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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:22

Atletizm Milli Takım Antrenörü Tunç için cenaze töreni düzenlendi

Erzurum’daki kampta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç için Konya’da cenaze töreni düzenlendi.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Tunç için cenaze töreni düzenlendi
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Erzurum’daki kampta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç için Konya’da cenaze töreni düzenlendi.

Erzurum’daki Atletizm Milli Takımı kampında kaldığı otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki İbrahim Tunç için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde cenaze töreni düzenledi. Törende kardeşi İbrahim Tunç’u anlatan Ali Tunç, gözyaşlarına hakim olamayınca konuşmasını tamamlayamadı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Spor bir sevda oldu. Atletizm başka bir sevda oldu. Tunç kardeşlerin başarılarını Türkiye genelinde geldikleri noktayı, elde ettikleri dereceleri yetiştirdikleri sporcuları hepimiz yakinen yaşadık gördük ki Ali Tunç’un Galatasaray Kulübünde atletizm sporu yaptığını da biliyoruz. Bu kadar Konya sporuna, Konya gençliğine hizmet etmiş bir ailenin ferdini bugün uğurlayacağız. Bu son değil ebedi istirahat kah lafı çok doğru değil çünkü ahiret beraberliği var. Orada inşallah birlikte beraber olacağız. Her ölüm erkendir ama bu ölüm biraz ciddi erken olmuştur, 44 yaşında İbrahim kardeşimizi kaybettik. Her ölüm güzeldir, çünkü Cenab-ı Allah’ın emridir ama borcunu eda ederken namaz kılarken gelen ölüm bir başka güzeldir. Bu yüzden evet acımız büyük bu acıyı baba bilir, bu acıyı kardeş bilir, bu acıyı eş bilir ama bu acının da teselli edici tarafları vardır. Cenab-ı Allah’tan kardeşimize rahmet diliyorum. Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyin baş sağlığı dileklerini iletiyorum. Sabah görüştük yine dün de bizimle sürekli irtibatta oldu, cenazenin Erzurum’dan intikaliyle alakalı özellikle. Konya İl Spor Müdürlüğünde çalışan personelimize ve arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İbrahim Tunç’un cenazesi omuzlara alınıp cenaze aracına bindirilerek Hacı Fettah Mezarlığı’na götürüldü. İbrahim Tunç, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Törene, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletiz Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İbrahim Tunç’un ailesi, mesai arkadaşları, spor camiası ve sevenleri katıldı.
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