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01 Temmuz 2018 Pazar 10:48

ATO Başkanı Baran: “Spor, gençliği kötü alışkanlıklardan koruyan en önemli kalkandır”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U11 Miniminikler Futbol Şenliğine katılarak takımlara madalyalarını verdi.

ATO Başkanı Baran: 'Spor, gençliği kötü alışkanlıklardan koruyan en önemli kalkandır”
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U11 Miniminikler Futbol Şenliğine katılarak takımlara madalyalarını verdi.

ATO Başkanı Baran, 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) U11 Miniminikler Futbol Şenliği kapanış etkinliğine katılarak takımlara madalyalarını takdim etti. Şenliğin açılışında konuşan Baran, genç oyunculara seslenerek, “İyi bir futbolcu olacağınıza inanıyorum ama benim en çok arzuladığım iyi bir insan olmanız, ahlaklı, namuslu, dürüst, faziletli bir öğrenci olarak buradan ayrılmanız” ifadelerini kullandı.

Gençliğinde, Kavaklıdere Spor Kulübünde 5 yıl futbol oynayan ATO Başkanı Baran, yeşil sahada duygu dolu anlar yaşadı. Futbol oynadığı yıllarda 19 Mayıs Stadı’nın yazın toz-toprak, kışın ise çamur içinde olduğunu anlatan Baran, “Bugün aileleriniz yanınızda. Biz ailelerimizden gizli gizli gelir, onların rızası olmadan futbol oynardık. Ayakkabı alacak paramız yoktu. Sizler çok şanslısınız. İnşallah bu şansınız ilelebet devam eder” dedi.

Futbol oynamanın yanı sıra aile bütçesine katkıda bulunmak için uzun yıllar 19 Mayıs Stadyumu’nda seyircilere oturmaları için eski gazete sattığını da anlatan Baran, “Buraya ne zaman gelsem duygu dolu anlar yaşıyorum. 19 Mayıs Stadı’nda gerçekten çok güzel günlerim geçti” diye konuştu.

“Çocuklar kazanmayı ve kaybetmeyi öğreniyor”

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu da konuşmasında U11 liginin futbol şöleni havasında geçtiğini belirterek,“Hedefimiz yarının sağlıklı, zeki ve çevik bireylerinin yetişmesine bir nebze de olsun katkı sunmaktır” dedi.

Çocukları kötü alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korumak istediklerini vurgulayan Kandazoğlu, “Bunu da ancak ve ancak spor ile başarabiliriz. Her geçen gün dijitalleşen dünyada çocukları elektronik cihazlardan kafasını kaldırıp fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu, gerçek bir mücadeleyi yaşayabilecekleri, kazanmayı, kaybetmeyi, hatalardan ders çıkarmayı ve kendilerini geliştirmeyi öğrenebilecekleri bu sahalara çekmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından madalya töreni gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, tüm spor kulüplerini tek tek tebrik ederek takım kaptanlarına ve oyunculara madalyalarını taktı.
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