AÜ Hastanesi borçlarına 200 milyon lira destek

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Maliye Bakanlığı tarafından üniversitenin borçlarına karşılık 200 milyon liralık ödenek çıktığını bildirdi. Ünal ayrıca Bakanlık tarafından yine üniversiteye 350 kadrolu personelin alınacağını müjdeledi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Maliye Bakanlığı tarafından üniversitenin borçlarına karşılık 200 milyon liralık ödenek çıktığını bildirdi. Ünal ayrıca Bakanlık tarafından yine üniversiteye 350 kadrolu personelin alınacağını müjdeledi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı enstitüler, ilaç ve tıbbi malzemelerine ilişkin borçlarının Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla ödenmesine karar verildi. Daha önce 250 milyon liralık borç nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan Akdeniz Üniversitesine ise Maliye Bakanlığından 200 milyon lira ödenek çıkarılmasına karar verildi. Söz konusu ödenek, 60 ay taksitle faizsiz bakanlığa geri ödenecek.

"200 milyon lira büyük oranda borçlarımızı bitirecek"

Karara ilişkin Akdeniz Üniversitesinde basın açıklaması gerçekleştirildi. AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve AÜ Hastanesi Başmüdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran’ın katıldığı toplantıda konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye’deki birçok üniversitenin borcu olduğunu hatırlattı. Ödenekle birlikte büyük oranda borçlardan kurtulduklarını ifade eden Ünal, "200 milyon lira büyük oranda borçlarımızı bitirecek. Üniversite hastanelerinde her ne kadar borç konuşulsa da hizmetimizde sıkıntılar yaşatmadık. Hiçbir şekilde hastalarımıza yansıtmadık. Ameliyatımız asla aksamadı. Tetkikler aksamadı. Şimdi daha da kolaylıklar yaşayacağız. Medikal firmalara teşekkür ediyorum. Bizim borcumuz olsa bile bize yardımcı oldular" dedi.

"Böyle devam ederse borç olma olasılığı yüksek"

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında iyileştirme yapılmaması durumunda üniversitelerin tekrar borçlanabileceğine dikkat çeken Ünal, "Bu haliyle devam ederse yeniden borç olma olasılığı yüksek. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Su fiyatlarında iyileştirme yapılacak. Beklentimiz o yönde" dedi.

"350 civarında kadrolu personel verildi"

Hastane olarak yıllık 25 milyon liralık cirolarının olduğunu kaydeden Ünal, 70 milyonluk demirbaş yatırımıyla da birçok değişime imza attıklarını söyledi. Maliye Bakanlığının ödeneğinin yanı sıra Bakanlık tarafından hastanede kadrolu personel artırımına gidileceğini müjdeleyen Ünal, "Bu yıl bakanlık tarafından 350 civarında kadrolu personel verildi. Onkoloji binamız bitmek üzere. Yoğun bakımlar, anjiyo üniteleri gibi. Sağlık Bakanlığından bize kalite belgesi verildi. Birçok alanda, inanılmaz önde gelen bir kurumuz. Onkoloji hastanemiz, hasta hizmetinde asla sorun yaşamadı" diye konuştu.

"Organ nakli bizim vitrinimiz"

2017 yılı itibariyle 1 milyon 100 bin hasta baktıklarını kaydeden Ünal, 40 bin civarında ameliyat yaptıklarını dile getirdi. Son olarak organ nakli konusunda ‘bizim vitrinimiz’ diyen Ünal, "En çok önem verdiğimiz birimimiz. Karaciğer naklimizde hızlı bir sayı arttı. Türkiye genelinde ilk 3’e gireriz. Kol bacak nakilleri ve birçok organın naklini yapıyoruz. Akciğer ve ince bağırdak hariç" ifadelerine yer verdi.

"Bundan sonra farklı bir üniversite hastanesi göreceksiniz"

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise hastaların aldığı hizmeti önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hastalarımız Türkiye’nin her yerinden geliyorlar. Hastanın aldığı hizmet çok önemli. Bundan sonra farklı bir üniversite hastanesi göreceksiniz. Kritik noktadayız. En küçük bir haber, sanki büyükmüş gibi bize geliyor. Özel hastaneler elbette yük kaldırıyor hasta da ya devlet hastanesine ya da bize gelecek. Bir feryadımız oldu ve inanılmaz hızlı çözüm üretiliyor. Gerçekten şanlıyız inanılmaz derecede dizayn edildi. İlk planımız, A Bloğu tadilattan geçirmek. Hasta odaları azaltılacak, yoğun bakımlarımız yenilenecek, yatak sayımız artacak. Ameliyathanelerimiz yenilenecek, cihazlarımızda aynı şekilde."