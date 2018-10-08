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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:02

Avarlar ve Yenice kavşakları mercek altında

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Yenice Köprülü Kavşağı ile Avarlar Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.İnegöl’de trafik yoğunluğu sebebiyle kazaların sıklıkla yaşandığı...

Avarlar ve Yenice kavşakları mercek altında
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Yenice Köprülü Kavşağı ile Avarlar Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

İnegöl’de trafik yoğunluğu sebebiyle kazaların sıklıkla yaşandığı Yenice Köprülü Kavşağı ve Avarlar Kavşağı mercek altına alındı. Belediye Başkanı Alper Taban Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte kavşaklarda incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Adil Kansu’nun da bulunduğu incelemelerde, kavşaklardaki sorunu çözebilmek adına uygulanacak düzenlemeler istişare edildi.

Taban, “Avarlar’da Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerimizle birlikte bir inceleme yaptık. Burada ciddi bir trafik yükü vardı ve buna istinaden gördüğünüz kavşak uygulaması gerçekleştirildi. Bizzat burada yaşanan kazalardan ötürü bizlere iletilenleri dikkate alarak burada daha önce bir inceleme gerçekleştirmiştik. Tabii Karayolları Bölge Müdürlüğümüzde bir değişiklik oldu. Yeni bir Bölge Müdürümüz görevlendirildi. Sağ olsun konuyla ilgilendi, arkadaşlarımızı da buraya yönlendirdi. Az önce Yenice köprülü kavşağında bir inceleme yaptık ve burayı da arkadaşlarımız bir görsün istedik. Geçmişteki çalışmalarla da entegre ederek bu kavşak yapısında ne yaparsak kazaları minimize edebiliriz, önleyebiliriz konusunda istişarelerimiz sürüyor” dedi.
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