Avcılar Ankara’da buluştu

Ankara Üçpınar mevkinde gerçekleşen Av ve Doğa Festivali’nde Türkiye’nin dört bir köşesinden avcılar bir araya geldi.

Festivalde geleneksel avcılık metotlarından modern av metotlarına kadar birçok alanda faaliyetler gerçekleşti. Poligonların kurulduğu alanlarda avcılar kıyasıya yarıştı.

Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman’ın da etkinliklere katıldığını belirten Av ve Doğa Festivali Organizasyon Başkanı Kamil Üçbaş, "Bizler burada trap yarışı, avcı atış yarışmaları, koşar domuz yarışmaları, tek kurşun yarışmaları, sapan yarışması, havalı tüfek, havalı tabanca yarışması düzenliyoruz. Tabi bunlar gençler dalında, kadınlar dalında gibi kategorilendirme yapıyoruz. Bu yıl da Polatlılı 65 yaş üstü avcılara şükran plaketi verdik. Bununla gurur duydum. Çünkü güzel ve anlamlı bir şey oldu. Bir de Türkiye genelinde rahmetli olan avcılarımızı burada anma töreni yaptık. Bunların dışında Geleneksel Okçuluk ile hocalarımız geldi eğitim semineri düzenledi. Dünya rekoru yapmış ve dünya olimpiyatlarına katılmış atıcılarımız, Avcılık ve Atılıcılık Federasyonu Başkanımız Ufuk Arman geldi. Burada güzel bir gösteri yaptılar ve gençlere bir atölye çalışması yapıp atıcılığın sosyolojik tarafını ve tekniklerini anlattılar" dedi.

Türkiye’nin en büyük avcı buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirten Üçbaş, ’’Bizler burada aslında dev bir organizasyon yaptık. Türkiye’nin dört bir yanından avcıları buluşturarak Polatlı’nın tanıtımına da fayda sağladık. Eğer gerçekleştirebilirsek bu bölgeyi poligon arazisi yapacağız. Gelecek seneki festivalimize yetiştirmeyi planlıyoruz. Şunu da hatırlatmak gerekir ki Ankara’nın tek poligon arazisi burasıdır. Hiçbir yerde ateşli silahla atış yapamazsınız. Burada yapılabilir. Buraya poligon kurabilirsek burada çok iyi sporcular yetiştireceğiz belki olimpiyatlara yollayacağız. Dünya ülkelerinin hepsinin başkentlerinde onlarca poligon varken ülkemizde de olmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Festivale katılan Cem Özkaplan ise "Burada atmosfer çok iyi. Güzel bir organizasyon yapılmış. Etkinlikler fazla planlanmış olması insanların katılımını artırıyor. Avcıların ilgisi de çok yoğun, herkese tavsiye ederim’’ diye konuştu.