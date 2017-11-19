Avcılar belediyesi Naim Süleymanoğlu için anma programı düzenledi

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu için Avcılar Belediyesi anma töreni düzenledi. Törene katılan Yunan halterci Valerios Leonidis, “Naim oradaydı, ben Naim’i öptüm güle güle dostum” dedi.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak tedavi gören ve ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım’da ameliyata alınmıştı. Karaciğer naklinin ardından tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Süleymanoğlu, 50 yaşında vefat etti. Avcılar Belediyesi Naim Süleymanoğlu için Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Törene, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu ünlü halterci Halil Mutlu, Süleymanoğlu’nun ailesi, Naim Süleymanoğlu’nun en büyük rakibi olan Yunan halterci Valerios Leonidis, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatının ve başarılı spor geçmişinin anlatıldığı film gösterimi yapıldı. Duygusal anların yaşandığı törende arkadaşları Naim Süleymanoğlu’nu ve birlikte geçen anılarını anlattı. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Naim Süleymanoğlu için dua edildi.

“Dünyadan bir yıldız kaydı”

Anma töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Tarihin en önemli sporcusu, haltercisi olan ve 46 kere dünya rekoru kırarak şampiyonluklarına sahip olan bu unvanları taşıyan, çok kıymetli yeri doldurulamayacak bir yıldızı kaybettik. Avcılardan, İstanbul’dan, Türkiye’den ve dünyadan bir yıldız kaydı. Bugün burada akşama kadar onu anlatacağız, onunla olan gururumuzu paylaşacağız. Onu kaybetmenin acısını birbirimizle paylaşıp taziyesini dile getireceğiz ve anmasını gerçekleştireceğiz. Kültür merkezindeyiz burada gençlerimize Naim Süleymanoğlu’nu çok iyi tanıyacak ve örnek alacaklar. O bizim yaşayan değerimizdi şimdi kaybettiğimiz değerimiz bunu her yıl burada anacağız ve asla unutturmayacağız” dedi.

“Türk sporunun başı sağ olsun”

Naim Süleymanoğlu’nun bıraktığı yerden devam edeceklerini belirten Milli Halterci Halil Mutlu, “Üzgünüz, birtakım söylemek istediklerimiz var ama boğazımız düğümleniyor. Böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun Türk sporunun başı sağ olsun. Bundan sonra bizlere görev düşüyor. Naim ağabeyimizi yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Yunan Halterci: “Naim oradaydı, ben Naim’i öptüm"



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Cenaze töreninde Naim Süleymanoğlu’nun tabutunu öpmesiyle ilgili sorulan bir soru üzerine Yunan halterci Valerios Leonidis, “Naim oradaydı, ben Naim’i öptüm. Güle güle dostum, onu her zaman hatırlayacağım ve onu hiç unutmayacağım çok çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.