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29 Nisan 2018 Pazar 09:29

Avcılar’da “Anadoluyum Ben Tanıyor musun” dinleti gösterisi

Avcılar’da sanatseverlerle buluşturulan "Anadoluyum Ben Tanıyor musun?” adlı dinleti gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösterinin ardından konuşan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Avcılarımıza kültür merkezi yapmak...

Avcılar'da 'Anadoluyum Ben Tanıyor musun” dinleti gösterisi
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Avcılar’da sanatseverlerle buluşturulan "Anadoluyum Ben Tanıyor musun?” adlı dinleti gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösterinin ardından konuşan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Avcılarımıza kültür merkezi yapmak istiyoruz. Başta Yeşilkent Mahallemiz olmak üzere diğer kentlerimizde de böyle bununla ilgili projelerimiz hazır. Yakında kaynağımızı da oluşturuyoruz. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Avcılarımızda bir kültür merkezinin adının Arif Sağ Kültür Merkezi olması” dedi.

İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyinin düzenlediği, Genel Sanat Koordinatörlüğünü Öğr. Üyesi Dr. Göktan Ay’ın yaptığı, Turgay Yıldız’ın metnini yazıp yönettiği "Anadoluyum Ben Tanıyor musun?” adlı dinleti gösterisi Avcılar’da yapıldı. Avcılar Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Başak Tatlıbal, Doğa Demir, Gökhan Baloğlu, Ezgi Ergün, Halil Cem Güdek, Turgay Yıldız katıldığı gecenin Onur Konuğu ise Arif Sağ idi. Usta sanatçı Arif Sağ’a yönelik büyük sevgi gösterilerinin sergilendiği gecede Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de yer aldı. Dinleti gösterisinde konuşan, yeni kültür merkezinin belediye meclisine sunulduğunu dile getiren Başkan Benli, “Avcılar Belediye Meclisine getireceğimiz kararlardan da birisi şu olacak. Arkadaşlarımızın da hep ahtı var. Onun için biz sanatı, sanatçıyı ve onun adını Avcılar’da yaşatmak istiyoruz” dedi. Sonrasında ise kültür merkezinin ismini müjdeleyen Benli, bu sanat merkezine Türk halk müziğinin ve bağlamanın ustası Arif Sağ’ın adını vermek istediğini, bu teklifini zamanı geldiğinde meclise sunacağını belirtti. Benli, “Biz sanatı ve sanatçıyı yaşatmak üzere kararlı bir kentiz. Hep sanatçılar aramızdan ayrıldıktan sonra kıymeti anlaşılmıştır. Keşke yaşıyorken kıymeti bilinse diye düşünülür. Onun için biz sanatçılarımızın değerini yaşıyor iken de bilen bir kent olmak istiyoruz. Avcılar Belediye Meclisine getireceğimiz kararlardan da birisi şu olacak. Arkadaşlarımızın da hep ahtı var. Biz sanatı, sanatçıyı ve onun adını Avcılar’da yaşatmak istiyoruz. Avcılarımıza kültür merkezi yapmak istiyoruz. Başta Yeşilkent Mahallemiz olmak üzere diğer kentlerimizde de böyle bununla ilgili projelerimiz hazır. Yakında kaynağımızı da oluşturuyoruz. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Avcılarımız’da bir kültür merkezinin adının Arif Sağ Kültür Merkezi olması” dedi.
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