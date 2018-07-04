Avcılar’da “Çocuklar uyurken sus ölürken susma” eylemi düzenlenecek

Eylem, 6 Temmuz Cuma Günü saat 14:30’da Avcılar Belediyesi Önünde (Havuz Meydanı) yapılacak. Bütün STK, Siyasi Partiler, Dernek ve Kadın Örgütlerinin de katılacağı eylemin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Art arda gelen çocuk cinayetlerine karşı insanların tepkisi çığ gibi büyüyor. Avcılar Belediyesi Binbir Çiçek Kadın Korosu tarafından son günlerde yaşanan çocuk cinayetlerine karşı “Çocuklar Uyurken Sus Ölürken Susma” sloganıyla tepki eylemi gerçekleşecek.

Art arda gelen çocuk cinayetlerine karşı insanların tepkisi çığ gibi büyüyor. Avcılar Belediyesi Binbir Çiçek Kadın Korosu tarafından son günlerde yaşanan çocuk cinayetlerine karşı “Çocuklar Uyurken Sus Ölürken Susma” sloganıyla tepki eylemi gerçekleşecek.

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