GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:58

Avcılar’da “Çocuklar uyurken sus ölürken susma” eylemi düzenlenecek

Art arda gelen çocuk cinayetlerine karşı insanların tepkisi çığ gibi büyüyor. Avcılar Belediyesi Binbir Çiçek Kadın Korosu tarafından son günlerde yaşanan çocuk cinayetlerine karşı “Çocuklar Uyurken Sus Ölürken Susma” sloganıyla tepki eylemi gerçekleşecek.

Avcılar'da 'Çocuklar uyurken sus ölürken susma” eylemi düzenlenecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Art arda gelen çocuk cinayetlerine karşı insanların tepkisi çığ gibi büyüyor. Avcılar Belediyesi Binbir Çiçek Kadın Korosu tarafından son günlerde yaşanan çocuk cinayetlerine karşı “Çocuklar Uyurken Sus Ölürken Susma” sloganıyla tepki eylemi gerçekleşecek.

Eylem, 6 Temmuz Cuma Günü saat 14:30’da Avcılar Belediyesi Önünde (Havuz Meydanı) yapılacak. Bütün STK, Siyasi Partiler, Dernek ve Kadın Örgütlerinin de katılacağı eylemin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin de yer aldığı Binbir Çiçek Kadın Korosu sosyal olaylara karşı hassasiyetleriyle dikkat çekiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku