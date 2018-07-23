Avcılar’da omurga sağlığı eğitimi

Avcılar Belediyesi, sağlıklı yaşam adına eğitimlere devam ediyor. Günümüzde sık rastlanan Skolyoz (Omurilik Eğriliği) rahatsızlığı hakkında farkındalık uyandıracak bir eğitim gerçekleşiyor. Belediyenin Fizyoterapist ve Uzman eğitmenleri, Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi’nde Skolyoz (Omurilik Eğriliği) farkındalık eğitimleri veriyor.

Avcılar Belediyesi, sağlıklı yaşam adına eğitimlere devam ediyor. Günümüzde sık rastlanan Skolyoz (Omurilik Eğriliği) rahatsızlığı hakkında farkındalık uyandıracak bir eğitim gerçekleşiyor. Belediyenin Fizyoterapist ve Uzman eğitmenleri, Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi’nde Skolyoz (Omurilik Eğriliği) farkındalık eğitimleri veriyor.

Yaz Okuluna gelen bazı çocukların duruş bozukluğunu fark eden Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Fizyoterapist olan Yusuf Kara, çocukların hastaneye gidip muayene edilmesini tavsiye etti. Muayene sonucunda çocukların bir kısmında Skolyoz (Omurilik Eğriliği) rahatsızlığı ortaya çıkarken bu olayın ardından vatandaşlara bu konuda eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Avcılar Belediyesi, Türkiye’de bu eğitimi veren ilk ve tek belediye olmasıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar tarafında büyük ilgi gören eğitime herkes katılabiliyor.

Omurilik Eğriliği rahatsızlığının önlenmesine yönelik, tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının optimal hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bir bütün olarak ele alınıyor. Masa başı çalışan insanların uzun süre hareketsiz kalmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayan eğitmenler; masa başında çalışan kişiler uzun süre hareketsiz kalmaması gerektiğini ve iş yerinde kısa aralıklarla egzersiz yaparak omurga ve boyun bölgesinin zedelenmesini önlenmesi gerektiğini anlattılar.

Doktor kimliği ile vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli; “Halkımızın sağlık durumu bizi yakından ilgilendiriyor. Sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde yaşamaları adına eğitimler verilmesini çok faydalı buluyorum. Her şeyden önce hemşehrilerimin sağlığını önemsiyorum” dedi.