Avcılar’ın 100 yıllık kent planında AVM yok

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, hazırladıkları imar planlarının hiç birinde AVM yapılmasını öngörmediklerini, esnaflıkla toplumu kalkındıran geleneğe bağlı olduklarını söyledi.

Avcılar Belediyesi’nin esnafın sorunlarını çözmek amacıyla düzenlenediği ‘Esnaf Buluşması’nın açılışında konuşan Başkan Dr. Toprak Benli, esnafın iş ve gelirini arttırmak için ne yapılması gerektiğini ele aldıklarını, sorunları birlikte tartışma ve çalışma yapılması yönünde çaba harcadıklarını söyledi. Kent imar planlarında AVM’lere yer vermediklerini ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Toprak Benli şöyle konuştu;

“Avcılar’da insanların fark etmediği bir şey var. Bir çok yerde büyük AVM’ler yapılıyor. Avcılarımız; AVM’lerin yapılması konusunda defansları olan bir ilçe. Bizim yeni yaptığımız imar planlarımız böyle. Mahallelerimizin imar planlarını yaptık. İstanbul Büyükşehir’e gönderdik. Burada daha fazla yeşil alan ayırıyoruz. Parklarımız aynı zamanda toplanma alanlarıdır. Ama bizim yaptığımız imar planlarında Yeşilkent’in, Firuzköy’ündahil olmak üzere AVM yoktur. Biz esnaflığın ne demek olduğunu bilen ve esnaflıkla toplumunu kalkındıran bir toplumuz. Orada herkes ekmek yer. Çoluk-çocuğunun rızkını çıkaran, topluma faydalı olan bunu da paylaştıran, yardımını yapan, zekatını veren esnafımızın daha çok olmasını istiyoruz. Bazı kaynakların sadece bir kanala akıtılmasını doğru bulmuyoruz. O nedenle de Avcılar’ın planı,100 yıllık kentleşmesi AVM yönünde değildir .“