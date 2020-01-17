Avec Rent A Car yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında aktif olarak araç kiralama hizmeti veren bir kuruluştur.

Araç kiralama sektörünün lider markası Avec Rent A Car ile hemen tanışın. Günlük araç kiralama için en iyi fiyatlar ve yüksek kaliteli araçlar Avec Rent a Car’da!

‘Daima yüksek müşteri memnuniyeti yaratma’ misyonu ile müşterilerine keyifli sürüşler vadeden Avec Rent A Car, Paşalı Grubu’nun Avek Otomotiv’den sonra otomotiv sektöründeki ikinci yatırımıdır. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile keyifli sürüşler vadeden Avec Rent A Car’ın Türkiye çapında 14 şubesi bulunmaktadır. Araç filosunda yer alan Audi A6, Audi A3 Cabrio, Volkswagen Passat,Volkswagen Caravelle, SKODA Karoq ve SEAT Arona gibi araçlarla farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına en doğru çözümü üretmektedir.

Türkiye’nin birçok noktasında hizmet veren Avec Rent a Car kalitesiyle araç kiralama işlemi yapmak için hemen https://www.avecrentacar.com/ sayfasına göz atabilri ve birbirinden kaliteli araçları inceleyebilirsiniz.

Avec Rent A Car ile Hangi Şehirlerde Araç Kiralamak Mümkün?

Avec Rent A Car yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında aktif olarak araç kiralama hizmeti veren bir kuruluştur. Araç kiralamak isteyen müşterilerimiz, Avec Rent A Car ile aşağıdaki seçenekleri kullanabilirler;