Avrupa Franchise Sektörü İstanbul’da toplanıyor

Dünyaca ünlü markaları buluşturan UFRAD’ın desteklediği 16’ncı Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bugün başladı. 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan etkinliğin açılışı yapıldı.

Dünya çapındaki en önemli Franchise organizasyonlarından olan Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) üyesi ülkeler de en üst düzeyde bir araya geldi. Kürsü konuşmalarının ardından kurdele kesim merasimi ve daha sonrasında Franchising işbirliğindeki stantlar ziyaret edildi.

“Akşamdan sabaha marka olunmuyor”

UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, dünyada ilk üç arasında yer alan bir fuar olduğunu, 3000 bin civarında yerli ve yabancı marka ve 45 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ile duydukları gururu dile getirdi. 500 markanın bu fuarda yer aldığını söyleyen Dr. Mustafa Aydın ” 500 markamız şu anda bu fuarda yer almaktadır. Dünyanın her yerinden marka sahipleri kendi markalarını tanıtmak ve iş birliği yapma maksadıyla fuarımızda yer alıyorlar. Taktir edersiniz ki akşamdan sabaha marka olunmuyor. İğneyle kuyu kazar gibi yıllarınızı vermeniz gerekiyor, sabır gerekiyor, tahammül gerekiyor” dedi.

Türk yatırımcısının yaptığı her işi marka altında yapmasını ve bunu daha sonra dünyanın dört bir tarafına yaymasını dilediklerini söyleyen Mustafa Aydın, “UFRAD sadece Türkiye için değil dünyadaki Franchising sektörü için önemli bir mihenk taşı. Ekonomimizin çökertilmeye çalışıldığı dış kaynaklı tehditler karşısında fuarda dünyaya bir mesaj veriyoruz, bütün ticari, girişimci, yatırımcı ve marka kuruluşlarımızla dimdik ayaktayız, diyoruz. Türkiye çok büyük, çok güçlü bir ülke ama daha çok çalışmamız lazım, daha güçlü hareket etmemiz lazım, nihayetinde bu fuarla bu mesajı tüm dünyaya vereceğiz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

“Sizi dinleyen bir Ankara var elinden gelen her şeyi yapmaya hazır”

“Sesinizi çıkardığınız zaman kulağı çok keskin bir Ankara var sizi duyuyor, sizi dinliyor ve elinden gelen her şeyi yapmaya hazır” diyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, “ Türkiye bir noktaya geldi, özellikle yabancı dostlarıma seslenmek istiyorum. Biz söze başlarken Doğu ve Batı demeyiz Doğu, Batı, Kuzey ve Güney diye başlarız. Türkiye öyle bir konumlanmış ki burada olan dünyaya rahat bir şekilde ulaşır. Burada ticaret yapan, burada iş yapan şunu bilir birkaç saat içerisinde Afrika’da, Rusya’da birkaç saat içerisinde İran ve ilerisinde ve bir kaç saat içerisinde de Londra’dadır. Onun için burada marka olmak, burada markayı teslim etmek emin olun dünyaya kendinizi reklam etmek için büyük bir olanak. Özel sektördeki tüm kurumlarımız bu kampanyaya destek veriyor çünkü ülkem için değil elimi gövdemi taşın altına koyarım diyen müthiş bir topluluk var. Enflasyonla mücadele ediyoruz, operasyonlara karşı dimdik duruyoruz ve yolumuza koşarak devam ediyoruz. Marka oluşturmak, marka oluşturmaya çalışan bir şirketin ortağı olarak ifade ediyorum çok zor, çok zahmetli, uzun vadeli düşünmeyi gerektiren her türlü zorluklara karşı mücadele etmeyi gerektiren bir alan. Babadan oğula bir dükkanı değil babadan oğula yüzlerce dükkanı dünyaya yayılmış zincirleri teslim etsinler ki bizlerde faydalanalım, dünyada faydalansın. Bundan dolayı marka mutlaka yapılması gereken işlerden bir tanesi” diyerek cümlelerini sonlandırdı.