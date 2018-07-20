Avrupa hayali darp ile sona erdi

Daha iyi bir yaşam için Afganistan, Pakistan, Irak ve İran’dan yola çıkan 44 kişi, kaçak yollarla Bulgaristan sınırını geçtikten sonra Bulgar polisi tarafından dövülüp Türkiye’ye geri yollandı.

Daha iyi bir yaşam için Afganistan, Pakistan, Irak ve İran’dan yola çıkan 44 kişi, kaçak yollarla Bulgaristan sınırını geçtikten sonra Bulgar polisi tarafından dövülüp Türkiye’ye geri yollandı.

Yasadışı yollarla Bulgaristan’a geçen 44 kaçak göçmen iddiaya göre Bulgar polisi tarafından önce dövüldü, sonra paraları alınarak Türkiye’ye geri gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde yasa dışı sınır ihlali yapan 44 kaçak göçmen yakalandı. Ahlatlı Köyü yakınlarında devriye gezen Jandarma ekipleri Pakistan, Irak, İran ve Afganistan uyruklu 44 kişiyi fark etti. Yasa dışı sınır girişi yapmak suçlamasıyla ifadeleri alınan kaçak göçmenler, 3 gün önce Bulgaristan’a geçiş yaptıklarını ve sınırda Bulgaristan polisine yakalandıklarını belirttiler. Göçmenler ifadelerinde Bulgaristan polisi tarafından darp edildiklerini ve ardından üzerlerindeki değerli eşyaların ve paraların kendilerinden alınarak Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia ettiler.

Yakalanan 44 kişi ‘Yasadışı Sınır Geçişi Yapmak’ suçlaması ile idari para cezası uygulandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.