Avrupa’nın en büyüğü Marmara’ya

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arıtma tesisi Tekirdağ’ın Ergene ilçesine inşa ediliyor. Büyük oranda tamamlanan tesisten çıkacak su Avrupa’nın en büyük deniz deşarj hattıyla Marmara Denizi’ne verilecek. 1 milyar liralık projenin bir diğer önemli özelliği de ilk yerli tünel açma makinesinin kullanılmış olması.

Geçtiği yerleşim yerlerindeki kanser vakalarının artması ile gündeme gelen Ergene Nehri’nin kollarından olan ve etrafına ağır kokular yayarak simsiyah akan Çorlu Deresi’nin temizlenmesi için Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

"Hem yerleşim olarak hem de büyüklük olarak Türkiye’nin en büyüğü olacak”

Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ceyhan, "Şu an Ergene Havzası’nda yapılan 5 tane atık su arıtma tesisinden en büyüğünün yanındayız. En büyük atık su arıtma tesisimiz şu anda yüzde 65 seviyesinde OSB atık su arıtmaları açışından Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi hem yerleşim olarak hem de büyüklük olarak. Bizim OSB’lerin yaptığı arıtma tesislerinin yapılmasıyla 300 tane sanayi kuruluşlarının yaptığı ferdi arıtma tesisleri devreden çıkmış olacak. 300 tane atık su arıtma tesisini 5 tane atık su arıtma tesisine indirmiş oluyor ki bunlardan üç tanesi yüzde 100 bitmiş durumda, bir tanesini devreye aldık. Mesela Muratlı Atık Su Arıtma Tesisi’nden bin 400 civarı giren Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) değerler 110 gibi 100 gibi değerlerdeki şu an beklediğimiz standartların altında” dedi.

"Çalışmalar 1 milyar liralık maliyet getiriyor”

Planın yüzde 85’ini bu yıl tamamlamayı ön gördüklerini kaydeden Mehmet Ceyhan, “Şu an yapmış olduğumuz Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile bu yıl yüze 85 nispetinde açmayı planlıyoruz. Türkiye’nin en büyük OSB ve havza koruma eylem planı olarak ilk olarak bu çalışmalar gerçekleşmiş oluyor ki yaklaşık bizim yapmış olduğumuz çalışmalar 1 milyar liralık bir maliyeti getiriyor. Biz bunu 2011’de ilan ettik 2012’de başladık, projesi 2014’ün sonunda bitti, şu an 2018’de açmayı planlıyoruz çalışmalarımızı ki, 20 kilometre tünelin 11 kilometresi bitti. 46 kilometrelik kara boru hattımızın yaklaşık 40 kilometresi bitti, 4,5 kilometrelik deniz deşarj hattımızın sadece 300 metrelik bir kazı kısmı kaldı” diye konuştu.

"İlk yerli tünel açma makinesi bu projede kullanıldı”

"Bu yazın ortasında borumuzun tamamını çekip projemizi devreye almış olacağız" diyen Ceyhan, “Türkiye’nin ilk yerli tünel açma makinesi burada kullanılmış oldu. Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük deniz deşarj hattı burada kullanılmış oluyor. Atık su hiçbir şekilde arıtılmadan denize verilmemiş olacak. Bu projeyle beraber Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nda 12 tane belediyenin atık su artıma tesisleri devreye alınmış olacak ki şu anda 10 tanesi devreye alınmış durumda. Ve yine Islah OSB ve OSB kurularak sanayide açılan alanları 9 bin 500 hektardan 5 bin 500 hektara daraltılmış bulunuluyor ki bu Türkiye açısından da tarım arazilerinin kontrolü açısından da önemli bir noktaya geldi. Sanayiye sürekli açılan araziler bu çalışma ile sınırlandırılmış duruma getirildi ki, OSB’lerde doluluk oranı yüzde 75 seviyesine gelmeden yeni sanayi alanları açılmamış olacak. Bu 1/100000’lik çevre düzeni planında da kısıtlanmış oluyor. Projemiz hem dünyada hem Türkiye’de örnek bir proje tahmin ediyorum inşallah bu yıl içerisinde açılması nasip olur. Şu an iyi bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Ergene Havzası yaşanmaz bir noktaydı. Yaklaşık 40-50 yıllık devam eden sorunu şu an 4-5 yıl gibi kısa bir süreye sığdırdık. Kısa süre sonra da açarsak eğer hem sanayicilerimiz açısından hem toplum açısından hem de devletimiz açısından gurur verici bir projeye ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

"2020’den itibaren Ergene Nehri’nde canlı hayatı artmaya başlayacak”

Ergene Nehri ve nehri besleyen derelerin ne zaman temiz akmaya başlayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Genel Müdür Mehmet Ceyhan, "Bu projemiz tahmin ediyorum 2018’de çalışmaya başlayacak. 2019’da tamamı devreye girecek. 2020’den itibaren sadece Ergene Havzası’na evsel atık su arıtma tesislerinin kullanılmış suları akacak yani arıtıldıktan sonra Ergene Nehri’ne verilecek. 2020’den itibaren nehirde canlı hayatının hızlı bir şekilde gelişmeye başlayacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Bakanımızın sözünü tutacağına inanıyoruz”

Çorlu Deresi’nin içinden geçtiği Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi muhtarı Turgut Şentürk de Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun kendilerine derenin kapatılması konusunda tarih verdiğini belirterek, "Derenin durumu ile ilgili olarak şikayetler bizlere de muhtarlığımıza da geliyor. Geçen yıl Bakanımız Veysel Eroğlu geldi bu sene içerisinde bir tarih verdi. Bu sene içerisinde bu derenin kapanacağının sözünü verdi, biz de bekliyoruz. Velimeşe tarafında çalışmaların olduğunu duydum bizim burada daha görmedik ama inşallah en kısa zamanda bizim buraya da gelir ve bu dere kapatılır ve arıtmaya verilir. Dediğimiz gibi çok kanser vakaları var, çok şikayetler var. En kısa zamanda çözülmesini talep ediyoruz. Bakanımızın sözünü tutacağına inanıyoruz” diye konuştu.