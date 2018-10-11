Avrupa’nın en büyük kitabevinde tüm ürünlerde yüzde 10 indirim yapıldı

Avrupa’nın en büyük kitabevi de enflasyonla mücadele kapsamında tüm ürünlerinde yüzde 10 indirim yaptı.

Bursa’da 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Avrupa’nın en büyük kitabevi, 5 milyon kitap ve kırtasiye ürünüyle Özlüce’de hizmet veriyor. 500 bin çeşit, 5 milyon adet kitap ve kırtasiye çeşidiyle 7’den 70’e herkese hitap ettiklerini belirten BKM yöneticisi Kubbettin Bingölbali, “Ayrıca, dün itibariyle ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında indirimler başladı, bizde o kervana katılmak istiyoruz. BKM Kitabevi olarak 3 şubede 500 çeşit ile beraber tüm ürünlerimizde yüzde 10 ıskonto yapacağız” dedi.

Türkiye’nin hem ruhunu hem de midesini doyurduklarını belirten Bingölbali, “Türkiye’de ve Avrupa’da kafe ve kitap bir arada olan mekânlar var. Ancak Özlüce BKM kitap-kafenin yanı sıra dünya mutfağı ve Osmanlı mutfağını oluşturduk. Kahvaltılarımız, çocuk menülerimiz var. Ayrıca kütüphane, toplantı salonlarımız, çocuk faaliyetleri alanları, zekâ oyunları ve sanat atölyeleriyle farklı alanlarda birçok seçenek sunuyoruz. Çocuk ve gençlere hitap eden kitaplarımız var” diye konuştu.

Türkiye’den büyük talep gördüklerini dile getiren Bingölbali, “Vatandaşlar, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kitabevini açmamıza rağmen neden Bursa dışına çıkmadığımızı sorguluyor. Bu iş iyi bir ekiple oluyor. Ancak burada ne kadar çeşidimiz var ise, internet sitemiz sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki köylere kadar kitaplarımızı ücretsiz kargo ile gönderebiliyoruz. 1 kitap dahi alsalar kargo ücreti ödemiyorlar. Şu anda internet sitemiz ilk 5 site arasında yer almaktadır. Bizim hedefimiz ilk sırayı almamızdır” şeklinde konuştu.