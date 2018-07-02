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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:36

Avustralya, Filistin’e mali desteğini durduruyor

Avustralya, Filistin’e yapılan maddi yardımları “olası suistimal” ihtimaline karşı durdurma kararı aldı.

Avustralya, Filistin'e mali desteğini durduruyor
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Avustralya, Filistin’e yapılan maddi yardımları “olası suistimal” ihtimaline karşı durdurma kararı aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, ülkesinin Filistin’in Islahı ve Kalkınması Programı için Dünya Bankası Çoklu Bağışçı Kredi Fonu’na yaptığı yardımı durdurma kararı aldığını duyurdu. Bishop, “29 Mayıs’ta Filistin Devleti’ne verilen yardımların mahkumlar için kullanılmaması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı. Mali yardımların suç teşkil eden eylemlere karışan Filistinlilere gitmemesi gerektiğini Filistin yönetimine Mayıs ayında bildirdiklerini ifade eden Avustralyalı Bakan, ülkesinin savunmasız Filistinliler için sağlık, gıda, su hizmeti, temizlik tesisleri ve barınma gibi temel hizmetlere erişimi desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Avustralyalı Bakan, “10 milyon dolarlık tahsilatı bu hizmetleri destekleyen BM’nin Filistin’le ilgili İnsani Fonu’na yönlendireceğiz" dedi.

Bakan Bishop, “BM’nin Filistin’le ilgili İnsani Fonu 1.9 milyon insana yardım ediyor ve insani durumun kötüye gitmesi nedeniyle yardımın yüzde 75’i Gazze için harcanacak” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Avustralya’nın aldığı kararların Filistin Devletine ve Dünya Bankasına bildirildiği ifade edildi.
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