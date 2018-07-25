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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:28

Ayakkabı boyacısından insanlık dersi

Kırşehir’de ayakkabı boyacılığı yapan Bilal Yalçınkaya, günlük kazancı en fazla 20 lira olmasına rağmen, yolda bulduğu 5 bin euroya dokunmayarak polise teslim etti.

Ayakkabı boyacısından insanlık dersi
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Kırşehir’de ayakkabı boyacılığı yapan Bilal Yalçınkaya, günlük kazancı en fazla 20 lira olmasına rağmen, yolda bulduğu 5 bin euroya dokunmayarak polise teslim etti.

Olay, Kırşehir Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan emekli olan Cemal Yurdakul, bankaya giderek yaklaşık 26 bin liraya denk düşen 5 bin euro para çekti. Poşete sardığı parayla bankadan çıkan Yurdakul, parayı sarılı halde Lise Caddesi üzerinde düşürdü. Daha sonra parayı düşürdüğünü fark eden Yurdakul, Ahi Polis Merkezi Amirliğine başvurdu ve polisler paranın bulunması için çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği gün, cadde üzerinde ayakkabı boyacılığı yapan Bilal Yalçınkaya, Ahi Polis Merkezine geldi ve poşete sarılı para bulduğunu ifade etti. Polis ekipleri ise Yurdakul’a ait olan parayı teslim etti.

Günlük en fazla 20 lira kazanmasına rağmen bulduğu 5 bin euroya dokunmayarak örnek bir davranış sergileyen Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Yoldaki dubayı kaldırırken parayı buldum. Toplu para bulduğumu oradaki arkadaşlarıma söyledim ve sonra polis merkezini aradık. Polisler geldi. Parasını kaybeden kişiye parayı teslim ettik. Ben bazı gün 20, bazı gün işler iyi giderse 50 lira kazanırım. Ama Allah bizlere her şeyi helalinden versin."
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