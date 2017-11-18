Aydın’da 1864 adet işyeri denetlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimleri kapsamında 1864 adet denetim gerçekleştirildi.



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İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ İlimizde toplam, 1747 adet gıda üretim yeri, 13 bin 016 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ekim ayında gıda üretim yerlerine 326 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1538 adet olmak üzere toplam; 1.864 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, kapsamında il genelinde toplam 33 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 24 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 288 bin 855 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Ekim ayı içerisinde 1293 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 7 milyon 456 bin 689 kg kuru incir, 129 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 133 bin 206,01 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 1422 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 7 milyon 589 bin 895,71 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Alo Gıda 174 hattına, Ekim ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 35 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 20 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 59 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 43 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Alo 174 Şikayetine istinaden 1 adet toplu tüketim yerine 1603 TL, 1 adet gıda satış yerine 1603 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır” denildi.