AYM 56 yaşında

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AYM Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan...

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AYM Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Atatürk’ün mozolesine geldi. Arslan’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Arslan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 56. yıl dönümü vesilesiyle huzurundayız. Mahkememiz özellikle beş yılı aşan bireysel başvuru tecrübesiyle temel hak ve özgürlükleri koruma işlevini yerine getirmeye devam etmektedir. Bu vesileyle kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ni insan haklarına dayanan, demokratik bir hukuk devleti olarak gelecek nesillere taşıma azminde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Ruhun şad olsun."