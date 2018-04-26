Ayşe öğretmenin cezasının denetimli serbestliğe dönüştürülmesi için başvuru yapıldı

Bir televizyon programındaki konuşması nedeni ile terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezaevine gönderilen Ayşe Çelik’in avukatı, müvekkilinin denetimli serbestliğe alınması için başvuruda bulundu.

Bir televizyon programındaki konuşması nedeni ile terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezaevine gönderilen Ayşe Çelik’in avukatı, müvekkilinin denetimli serbestliğe alınması için başvuruda bulundu.

Yaklaşık iki yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için geçtiğimiz günlerde kızı ile birlikte cezaevine konuldu. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliğine başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.