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14 Ekim 2018 Pazar 01:51

Ayvalık’ta alacak-verecek meselesi kanlı bitti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallelerinden Tıfıllar da, alacak-verecek meselesi cinayete döndü. Alınan bilgiye akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Gömeç’in Ulubeyler Mahallesi’nde zeytincilikle uğraşan Bekir Y’e, 40 bin...

Ayvalık'ta alacak-verecek meselesi kanlı bitti
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallelerinden Tıfıllar da, alacak-verecek meselesi cinayete döndü. Alınan bilgiye akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Gömeç’in Ulubeyler Mahallesi’nde zeytincilikle uğraşan Bekir Y’e, 40 bin TL borcu olduğu öğrenilen Ümit A. bir süredir borcunu ödeyemiyordu. Akşam saatlerinde Tıfıllar Mahallesi’nde bir bakkal dükkânında karşılaşan Bekir Y. ile Ümit A. arasında sert bir tartışma yaşandı. Belindeki silahını çıkaran Ümit A., kurşun yağmuruna tuttuğu Bekir Y’i vücudunun baş ve göğsüne isabet eden 3 kurşunla olay yerinde öldürdü. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı ilk incelemenin ardından, Bekir Y’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İşlediği cinayetin ardında olay yerinden özel otomobili ile kaçan Ümit A., Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin adeta iğne deliği ile kuyu kazarcasına gerçekleştirdiği müthiş bir araştırma ve takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
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