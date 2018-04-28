Azerbaycan ile Türkiye’den ‘Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi’

Anadolu Aydınlar Ocağı’nın, Azerbaycan resmi devlet teşekkülleri, Aydınlar Ocakları, Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler ile Sivil Toplum Örgütlerinin birlikteliğinde strateji, tarih, kültür, sanat, medeniyet ve spor alanlarında ortaklaşa yürüttükleri birçok projeleri her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

Anadolu Aydınlar Ocağı’nın, Azerbaycan resmi devlet teşekkülleri, Aydınlar Ocakları, Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler ile Sivil Toplum Örgütlerinin birlikteliğinde strateji, tarih, kültür, sanat, medeniyet ve spor alanlarında ortaklaşa yürüttükleri birçok projeleri her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi kapsamda 2016 yılında Türkiye’de 20 ilde uygulanan tiyatro oyunlarının benzeri bir etkinliğin bu yıl da tekrarı planlandı.

Oyunlar; Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İrevan Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. Tiyatronun Direktörü ve Projenin Azerbaycan Başkanı Dr.İftihar Piriyev yaptığı açıklamada ; “Oynanacak oyun Soykırım Tarihinin Destanıdır. Oyun, Ermenilerin Azerbaycan ve Anadolu Türküne karşı uygulamış oldukları 1915-1918 soykırımı ve 1992 Hocalı katliamının anısınadır.

Bu güne kadar Projeye maddi ve manevi desteklerde bulunan Prof.Dr.Lütfü Baş, Prof. Dr.Şerefettin Canda, İnş.Müh.Cengiz Arslan ve Mimar Süleyman Uluocak Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik, Candaşlık, Kalkınma ve Strateji Platformu Başkan yardımcılıklarına seçilmişlerdir. Platform giderek genişlemekte olup, 2018 yılı proje rehberi arkadaşlarımızdan önümüzdeki günlerde Platformun yönetim kurulu oluşturulacaktır” diye konuştu.

1917 yılında Ermeniler Azerbaycan’da 40.000 soydaşımızı katletmişler diyen Piriyev; “30-31 Mart 1918 günü ise bir günde 17.000 Türk’ü katletmişler, soykırım uygulamışlardır. O zaman başta Mehmet Emin Resulzade olmak üzere İstanbul’a gelen heyetin talebi üzerine Kafkas İslam Ordusu kurulmuş, Ordunun başına Enver Paşanın Kardeşi Nuri Paşa getirilmiş ve Osmanlı gönüllüler ordusu Tebriz’den itibaren bir seri savaşlarla Alman, Ermeni, Rus ve İngiliz birliklerini perişan ederek, 15 Eylül 1918 günü Bakü’ye girmiş, Azerbaycan’ı düşmanlardan temizlemiştir. 28 Mayıs 1918 günü Mehmet Emin Resülzade Cumhuriyeti ilen etmiştir. Bu yıl Azerbaycan Türk’ünün İstiklaline kavuşmasının ve cumhuriyet ilanının 100. Yılıdır. Kutlu olsun.

2018 yılı etkinliğimiz. Bu etkinlik sıradan bir etkinlik olmayacaktır” dedi.

Etkinlik takvimi şöyle:

28 Nisan Cumartesi Trabzon’da saat:13.30’da Ortahisar Belediyesi Kültür Merkezinde, Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç’in rehberliğinde.

1 Mayıs Salı Sakarya saat:19.30’da Ticaret Odası Konferans salonunda Aydınlar Ocağı Başkanı Mustafa Kemal Cerrahoğlu rehberliğinde.

2 Mayıs Çarşamba İstanbul saat,18.00’de Cevizlibağ Adile Mermerci Uygulama Oteli Kültür Salonunda. Aydınlar Ocakları Genel Sekreteri Mimar Süleyman Uluocak rehberliğinde.

3 Mayıs Perşembe Edirne saat,19.30’da Milli Eğitim Kültür Merkezinde Anadolu Aydınlar Ocağı İlim ve İstişare Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfü Baş rehberliğinde,

4 Mayıs Cuma Çanakkale saat 19.30’da 18 Mart Üniversitesi Konferans Salonu’nda Çanakkale Aydınlar Ocağı Başkanı Öğr.Gör.Hasan Özdemir rehberliğinde.

5 Mayıs Cumartesi İzmir saat, 19:30’da Bornova Belediyesi Konferans Salonu’nda İzmir Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. Şerefettin Canda rehberliğinde.

6 Mayıs Pazar İnegöl saat, 19.30’da İnegöl Aydınlar Ocağı Başkanı Hasan Ateşoğlu rehberliğinde.

7 Mayıs Pazartesi Ankara, Aydın Canbolat rehberliğinde gerçekleştirilecektir. Temsil öncesi Prof. Dr. İbrahim Öztek tarafından slaytlar eşliğinde “Türk’e Soykırım” isimli kısa bir konferans verilecektir. 18 kişiden ibaret olan misafirlerimize temsil verdikleri illerin tarihi ve turistik yerleri ekiple birlikte gezilecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı, Türkiye Olimpian Derneği Başkanı ve Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık Kalkınma ve Strateji Platformu Başkanı Pro.Dr.Tb.Alb. İbrahim Öztek; “Türkiye’deki etkinlik bittikten sonra, projenin rehberi olan, her ilden bir arkadaşımız ile birlikte Azerbaycan Kültür Bakanlığının misafiri olarak Azerbaycan’a gidilecek ve etkinliğin galası ’Büyük Gala’ Bakü’de yapılacak. Projemiz başarılı bir şekilde devam edecek" dedi.