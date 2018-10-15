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15 Ekim 2018 Pazartesi 21:04

Aziz Sancar, Özbekistan Başbakan Yardımcısı tarafından kabul edildi

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’i ziyaret eden Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov tarafından kabul edildi.Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, çeşitli...

Aziz Sancar, Özbekistan Başbakan Yardımcısı tarafından kabul edildi
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Özbekistan’ın başkenti Taşkent’i ziyaret eden Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov tarafından kabul edildi.

Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, çeşitli etkinliklere katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bugün Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Sancar, ziyareti kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov tarafından kabul edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekleriyle Özbekistan Yüksek ve Orta Meslek Eğitimi Bakanlığı ve Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, Özbekistan’da kendisini vatanında hissettiğini, kendisine verilen Nobel ödülünü tüm Türk dünyasına verilen bir ödül olarak düşündüğünü belirtti. Aziz Sancar, dünyaca ünlü Özbek bilim adamlarının medeniyete yaptığı katkıları da dile getirdi.

Ziyaret kapsamında Özbekistan Milli Üniversitesinde moleküler biyoloji araştırma laboratuvarı açılışına katılacak olan Aziz Sancar, Özbekistan’ın tarihi şehirleri olan Semerkant, Buhara, Hiva ve Urgenç’e de ziyaretlerde bulunacak ve genç bilim adamlarıyla görüşmeler yapacak.
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