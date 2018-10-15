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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:03

Azmiyle 67 yaşında ehliyet sahibi oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 67 yaşındaki Osman Nuri Furuncuoğlu, ilerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurup sınavları geçerek ehliyet sahibi oldu.

Azmiyle 67 yaşında ehliyet sahibi oldu
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 67 yaşındaki Osman Nuri Furuncuoğlu, ilerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurup sınavları geçerek ehliyet sahibi oldu.

Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Osman Nuri Furuncuoğlu, gösterdiği azimle gençlere adeta taş çıkarttı. Bahçelerde traktör kullanan ancak trafiğe çıkamayan Furuncuoğlu, kimsesi olmadığından ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ehliyet almaya karar verdi. Osman Nuri Furuncuoğlu, ilerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurdu.

Direksiyon ve yazılı sınavları başarıyla geçen Furuncuoğlu 67 yaşında ehliyet sahibi oldu. Ehliyetine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Furuncuoğlu, gençlere de tavsiyelerde bulunarak, "Bir traktörüm vardı, trafikte kullanamıyordum ve bunun için ehliyet almak için müracaat ettim. Onların bana vermiş olduğu eğitimleri elimden geldiği kadar yaptım. Eğitimleri nasıl gördüysem o şekilde uyguladım. Ben 70 yaşında bu sınavı başarıyla geçtim, geriden gelen gençlere tavsiyem sürücü hocalarına saygılı olsunlar, hocaları ne derse onları yapmaya gayret etsinler. İnşallah onlar da benim gibi başarırlar. Ben çok memnun kaldım. Gençlere diğer bir tavsiyem ise; yavaş gitsinler, trafik kurallarına uysunlar, yayalara yol versinler, kavşaklara dikkatli girsinler" dedi.
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