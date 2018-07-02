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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:12

Baba mesleği yorgancılığı tek başına ayakta tutuyor

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 23 yıldır baba mesleği yorgancılığı tek başına yaparak adeta fabrikasyon ürünlerine karşı tek başına mücadele eden Mustafa Şevkat, çırak bulamamaktan şikayet ederek, mesleğinin gelecek yıllarda kaybolmasından endişe ediyor.

Baba mesleği yorgancılığı tek başına ayakta tutuyor
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Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 23 yıldır baba mesleği yorgancılığı tek başına yaparak adeta fabrikasyon ürünlerine karşı tek başına mücadele eden Mustafa Şevkat, çırak bulamamaktan şikayet ederek, mesleğinin gelecek yıllarda kaybolmasından endişe ediyor.

Hızla gelişen teknoloji, unutulmaya yüz tutmuş birçok meslekle birlikte yorgancılık mesleğini de etkiledi. Yün yerine elyaf gibi temizliği çok daha kolay olan ürünlerin de geliştirilmesi ve sektörde kullanılmaya başlamasıyla, yorgancılar geçmişte yaşadığı yoğun iş temposunu arar hale geldi. Bir yandan babalarından kalan mesleği tek başına ayakta tutmaya çalışan yorgancılar diğer taraftan ise çırak bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Aksu İlçesi’nde babasından kalma yorgancılık mesleğini 23 yıldır tek başına ayakta tutmaya çalışan Mustafa Şevkat, alttan yetişen çırak olmadığı için bu mesleğin son kuşaklarından biri olduğunu söyledi.

“Genç kızların çeyizlerini hazırlıyoruz.”

Mustafa Şevkat, ilçede tek yorgancı kendisinin olduğunu, babasından vefatından sonra yorgancılık bayrağını kendisinin devraldığını ifade ederek, “Aksuya 1989 yılında geldik ilkokuldan mezun olduktan sonra bu işe başladım. Bütün ailem yorgancılık ile uğraşıyor. Alttan gelen kimse olmadığı için bu işin son kuşaklarıyız. Bir çırağın usta olması için en az 4 yıl emek vermesi gerekir. Fabrikasyon ürünlerin çoğalması nedeni ile eskisi gibi divan takımı, örtü yaptıran yok. Genç kızların çeyizlerini hazırlıyoruz. Yılın sadece 3 aylık yaz mevsiminde yoğunluk yaşıyoruz. Müşteriler fabrikasyon ürünlere yönelmeye başladı. Bu da bizim mesleği olumsuz etkiledi. Bizim işimiz el emeği göz nuru sabır isteyen bir iş, son zamanlarda silikon ürünlere oldukça büyük bir rağbet var. Silikon ürünler evlerde kullandığımız şişelerden yapılırken bizim ürünlerimiz hakiki pamuktan yapılıyor.” açıklamasını yaptı.
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