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22 Temmuz 2018 Pazar 14:25

Baba Sultan Hazretleri kabri başında anıldı

Baba Sultan Hazretleri, vefatının 641. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Baba Sultan Hazretleri kabri başında anıldı
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Baba Sultan Hazretleri, vefatının 641. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Bursa evliyalarından Baba Sultan Hazretleri, Kestel ilçesindeki Baba Sultan köyünde türbesi başında anıldı. Anma etkinliğinde köy halkının imece usulü 1,5 ton pirinçten hazırladığı pilav yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla başlayan törende vatandaşlar dualar etti.

Baba Sultan Mahallesi Muhtarı Fahri Çelik, “Bu sene 641. kez düzenliyoruz. Büyük bir katılım ve coşku var. İnancımıza ve kültürümüze uygun olarak atalarımızdan gelen bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada Kur’an-ı Kerim, mevlid ve dualar okunuyor. Öğleden sonra da pilav ikramımız olacak. Hayırseverlerin desteği ve yardımlarla bu etkinliği düzenliyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise, “Her yıl buraya geliyoruz. Allah nur içerisinde yatırsın. Buraya gelip dualar ediyoruz” diye konuştu.

Geyikli Baba kimdir?

Orhan Gazi Han dönemi evliyalarından olan Geyikli Baba, Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğdu. 1275-1350 (H.674-750) yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Geyikli Baba, zâhirî, bâtınî ilimlerde ve tasavvuf yolunda kemâlata erdikten sonra Rum ülkesine geldi. Manevi işaret üzerine derhal Anadolu’nun en uç bölgesinde İslâmiyet’i yaymak için çarpışan ve gayret eden Osmanlı mücâhid gâzileri arasına katıldı. Bursa’nın fethi sırasında bir geyiğe binip elinde altmış okkalık bir kılıç olduğu halde en ön saflarda çarpıştı. Kalenin fethinde pek çok kerâmetleri görüldü. Bu sebepten kendisine Geyikli Baba denildi. Fetihten sonra Keşiş (Ulu) Dağı’na yerleşti. Asıl adı Mehmed olarak bilinen Geyikli Baba’ya bugünkü Baba Sultan köyü arazilerinin Orhan Gazi Han tarafından verildiği bilinmektedir.
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