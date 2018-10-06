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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:52

Bacaya düşen kedi kurtarıldı

Elazığ’da bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından evin içinde yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Bacaya düşen kedi kurtarıldı
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Elazığ’da bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından evin içinde yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay, Merkez Akpınar Mahallesi Susam Sokak’ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede kalan aile bacada kedi sesi duydu. Aile, bunun üzerine durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi düştüğü bacadan kurtarmak için 1 saatlik çalışma yaptı. İlk önce kediyi halatla kurtarmaya çalışan ekipler, daha sonra bir alt kattaki dairenin havalandırma kısmından kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi sağlık durumu iyi olması dolayısıyla tekrar doğal ortamına bırakıldı.
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