Bacaya düşen kedi kurtarıldı

Elazığ’da bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından evin içinde yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Olay, Merkez Akpınar Mahallesi Susam Sokak’ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede kalan aile bacada kedi sesi duydu. Aile, bunun üzerine durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi düştüğü bacadan kurtarmak için 1 saatlik çalışma yaptı. İlk önce kediyi halatla kurtarmaya çalışan ekipler, daha sonra bir alt kattaki dairenin havalandırma kısmından kediyi kurtardı.Kurtarılan kedi sağlık durumu iyi olması dolayısıyla tekrar doğal ortamına bırakıldı.