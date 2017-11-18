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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:02

Bafra meydanı yenileniyor

Bafra Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda bakım, tadilat ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.Belediye Başkanı Zihni Şahin, Başkan Yardımcısı İsmail Kurt, Fen İşleri Müdürü Hüseyin Özdamar, Basın Halkla İlişkiler Müdürü...

Bafra meydanı yenileniyor
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Bafra Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda bakım, tadilat ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Zihni Şahin, Başkan Yardımcısı İsmail Kurt, Fen İşleri Müdürü Hüseyin Özdamar, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Yaman ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Şahin incelemeler sırasında belediye mühendisleri ve personelleriyle sohbet etti.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Her yapının, tesisin, binanın, park ya da bahçenin yenilenmeye, bakıma ve tadilata ihtiyacı olmaktadır. Cumhuriyet Meydanımızın da böyle bir ihtiyacı bulunmaktadır. Zaman zaman çevre düzenlemeleri yaptık. Çiçekler diktik. Şimdi önce havuzumuzun fayanslarını değiştirdik. Çalışmalarımıza park içi yollar ile devam ediyoruz. Çiçek ve bitkilendirme çalışmaları da yapacağız. Çarşı dediğimiz ilçemizin göbeğinde bazı çalışmaları planlamıştık. Bunları bir bir yapıyoruz” dedi.

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