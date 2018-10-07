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07 Ekim 2018 Pazar 14:00

Bağcılar’da 954 kişilik Cavat Yerlikaya Camii’nin temeli atıldı

Bağcılar’da 954 kişilik kapasiteye sahip Cavat Yerlikaya Camii’nin temeli törenle atıldı. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstiyoruz ki mahallelerimizde böyle butik camiler oluşsun. Yakın mesafede butik camilerin çoğalması nesil...

Bağcılar'da 954 kişilik Cavat Yerlikaya Camii'nin temeli atıldı
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Bağcılar’da 954 kişilik kapasiteye sahip Cavat Yerlikaya Camii’nin temeli törenle atıldı. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstiyoruz ki mahallelerimizde böyle butik camiler oluşsun. Yakın mesafede butik camilerin çoğalması nesil için de çok önemli” dedi.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde işadamı Cavat Yerlikaya’nın adını taşıyan caminin temel atma töreni düzenlendi. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Göreve geldiğim günden beri birçok caminin temelini attık. Allah’a hamd olsun bu Bağcılar için bir gurur. Bunlar ahirette de bizim arkamızı bırakmayacak olan hayırlardır. İnşallah en kısa zamanda bitmesi ümidiyle hayırlı olsun diyorum” dedi.

“Komşularımızın talepleri vardı nasip bugüneymiş”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Komşularımızın burayla ilgili talepleri vardı nasip bugüneymiş. İstiyoruz ki mahallelerimizde böyle butik camiler oluşsun. Mahallede yakın mesafede böyle butik camilerin çoğalması nesil için de çok önemli. Vatanına, milletine ve dinine faydalı inançlı nesiller yetişmesi konusunda İnşallah Rabbim burayı da hayırlara vesile kılsın diye dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise şunları söyledi:

“Camiler haftasının ruhuna uygun bir hizmeti burada yapıyoruz. İnsanların en temel haklarından olan ibadet etme hürriyetini bu ihtiyacı karşılama konusunda önemli bir hizmet. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun”

“Cavat Yerlikaya’nın iş adamı oğlu da törene katıldı”

Konuşmaların ardından ilçe yöneticileri birlikte butona basarak Cavat Yerlikaya Camii’nin temeline ilk harcı attı. Cami, 550.91 metrekarelik bodrum kat, 289.46 metrekarelik zemin kat, 123.31 mahfil ve 667.61 metrekarelik namazgah alanına sahip olacak. Selçuklu mimarisinde inşa edilen cami tamamlandığında 954 kişi aynı anda ibadetini yapabilecek.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Cavat Yerlikaya’nın oğlu işadamı Cenk Yerlikaya, İlçe Müftü Vekili Mahmut Uzun, birim müdürleri, muhtar ve mahalle sakinleri de katıldı.
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