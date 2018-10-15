Bağcılarlılar, gözlerini kapatıp ellerinde beyaz bastonla 1 kilometre yürüdüler

15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü’nde Bağcılarlılar, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için gözlerine siyah bant takıp ellerinde beyaz bastonlarla empati yürüyüşü yaptı. 1 kilometre süren yürüyüşte vatandaşlar, kol kola yürüdüğü engellilerle sohbet edip onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştı.

15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü’nde Bağcılarlılar, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için gözlerine siyah bant takıp ellerinde beyaz bastonlarla empati yürüyüşü yaptı. 1 kilometre süren yürüyüşte vatandaşlar, kol kola yürüdüğü engellilerle sohbet edip onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştı.

15 Ekim Dünya Görme Engellileri Günü nedeniyle Bağcılar’da “Empati Yürüyüşü’’ düzenlendi. Bu amaçla yüzlerce kişi Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi’nde bir araya geldi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve ilçe yöneticileri de görme engellileri yalnız bırakmadı.

Gözlerine siyah bant takıp ellerine beyaz baston alan her bir katılımcı, bir görme engellinin koluna girdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 11.00’de hep birlikte yürüyüşe geçildi. Engelli yakınları ellerinde “Asıl körlük cehalettir”, “Her insan bir engelli adayıdır”, “En büyük engel sevgisizliktir”, “Karanlığa inat birlikte yürüyoruz” ve “Engel fizikte değil yürektedir” yazılı döviz ve pankart taşıdı. İlçe yöneticileri yol boyunca engellilerle sohbet edip hem onların sorunlarını dinledi hem de onların yaşadıklarını hissetti. 1 kilometrelik mesafede zorluk çeken vatandaşlar, koluna tutundukları engellilerin yönlendirmesiyle rahat bir şekilde yürüyebildi.

“Gerek sporda gerekse beceride bizlere taş çıkartıyorlar”

Yürüyüş sonunda yapılan basın açıklamasında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılarımızda özellikle engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığı yapmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Her bireyin hedeflediği mutluluğu mutlaka engelli kardeşlerimizin de yakalaması gerektiğine inanıyoruz. Onların engelinden dolayı onlara engelli denildiğine inanmıyorum aslında onlara engel çıkarıldığı ve engelleri giderilmediği için biz onlara engelli diyoruz. Fırsat tanındığında neleri başarabileceklerini biz Engelliler Sarayı’nda gördük. Gerek sporda gerekse beceride bizlere taş çıkarttıklarını ifade etmek istiyorum.Kendilerinin hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güzel hizmetler ortaya koyuluyor. Biz Bağcılarda yılda bir gün değil 365 gün onların yanındayız” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise “Dünya Görme Engellileri Günü’nde görme engelli kardeşlerimizle kısa bir yürüyüş yaptık. Engelli kardeşlerimizin koluna tutunarak yürüdük. Bu empatiyi hem yürüyerek hem yaşayarak hem de hissederek bir farkındalık oluşturduk” şeklinde konuştu.

Etkinliğe AK Parti İl EKM Başkanı Yücel Yıldızhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, engelli yakanları ve vatandaşlar da katıldı.