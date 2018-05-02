Bağımlılığın en büyük nedeni aile ilgisizliği ve inanç zayıflığı

Manisa’da 5 yıldır cezaevi vaizi olarak görev yapan Dr. Ahmet Erdinçli, 3 yıllık çalışmasının ardından piyasaya çıkardığı ‘Bağımlılıkla Mücadele Rehberi’ isimli kitap ile madde bağımlılığını anlattı. Erdinçli, gençlerin madde bağımlılığına düşmesinin en büyük iki nedeninin aile ilgisizliği ve inanç zayıflı olduğunu belirtti.

Kur’an-ı Kerim, sünnet ve tıp bilimlerine göre ‘Unutkanlığın Çareleri’ isimli kitabın yazarı olan ve Manisa İl Müftülüğünde 5 yıldır cezaevi vaizi olarak görev yapan Dr. Ahmet Erdinçli’nin ikinci kitabı ‘Bağımlılıkla Mücadele Rehberi’, Safa Yayınevi’nden piyasaya çıktı. İlk 10 günde 750 adet satan ve yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan eserde bağımlılığın nedenleri tıbbi ve dini yönden ele alınarak, bağımlılık girdabı içinde bulunan gençlere ve ailelerine adeta rehberlik yapılıyor.

Son 5 yıldır her gün madde bağımlısı gençlerle görüştüğünü anlatan Dr. Ahmet Erdinçli, “5 yıldan beri madde bağımlısı onlarca, yüzlerce gençle görüşüyoruz. Bu görüşmelerimiz sonucu ‘Acaba bu gençlere veya gelecek nesillere ne yapabilir, nasıl faydamız olur’ diye düşünerek böyle bir kitabın ortaya çıkmasına ilham kaynağı oldu. Bu şekilde Bağımlılıkla Mücadele isimli kitabımız ortaya çıktı” dedi.

“Gençler dini boyutunu bilmiyor”

Gençlerin madde bağımlılığının dini boyutunu bilmediğini ifade eden Erdinçli, “Gençler, ‘Ottur, günahı yoktur’ gibi sözlerle dini boyutunu bilmediklerini ifade ediyorlar. Gençlerin en fazla uyuşturucuya, madde bağımlılığına ulaşmasının iki ana sebebi var. Bunlardan bir tanesi aile bağlarının zayıf olması veya boşanmış ailelerin çocukları olması, yani aile ilgisizliği geliyor. Diğer taraftan da dini yönünün zayıf olması. İnanç zayıflığından dolayı gençlerimiz, kendilerine ilgili olabilecek, bağlayabilecek bir bağın olmaması geliyor. Bu da inanç zayıflığı ve aile bağlarının zayıflığıyla ortaya çıkmış oluyor. Bu kitabı önemsiyoruz. Çok güzel bir konu hakkında açıklayıcı bir şekilde kitabımızı ele almış olduk. Bu kitabı hazırlarken dört tane temel esasımız oldu. Bir, konunun dini boyutunu, yani bağımlılıklar hakkında, madde bağımlılığı, içki, kumar, uyuşturucu veya alışveriş bağımlılığı, internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı hususlarında öne çıkan madde bağımlılıkları konusunda uzmanların görüşleri ve bir de aynı zamanda dinimizin bu konuda ortaya koyduğu hususları incelemiş olduk. Sadece kendilerini değil, mesela içki ve kumarla alakalı yeni ortaya çıkan durumlar nelerse, hangi maddeler varsa onların da dini hükümlerini biz de ifade etmiş olduk. İkinci olarak olayın tıbbi boyutuyla ilgili özellikle ülkemizde bu konuda çalışma yapmış olan uzmanların görüşleri kitabımızda yer almış oldu. Bir de kitabımızda onlarca canlı örneğin tecrübeleri var. Bizler de bunlara bakarak evlatlarımızı, gelecek nesillerimizi bu illetten, özellikle uyuşturucu madde bağımlılığı illetinden kurtarmanın yollarına inşallah rehberlik etmiş oluyoruz. Kitabımızda dördüncü olarak da güzel bir rehberlik var. Yani başımıza böyle bir durum geldiğinde, bir yakınımızda bir bağımlılık olduğu zaman bunu nasıl kurtarabiliriz konularında kitabımız güzel bir rehberlik yapıyor. Böyle bir durumla karşılaştığımızda nereye başvurabileceğimizi, hangi aşamada ne yapacağımızı, hepsini kitabımız teker teker açıklamış oluyor. 5 yıldır cezaevinde olduğum için her gün koğuşlara giderek madde bağımlısı gençlerle görüşüyoruz. Onların pişmanlıklarını, onların düştükleri o zor durumdan çıkmalarına tanıklık ediyoruz. Bize dediler ki; ‘Hocam ne olursunuz dışarıdaki insanlara duyurun, biz bu illetin ne olduğunu bilmiyorduk, bu kadar cezası olduğunu bilmiyorduk. Bunun için bir uyarı yapalım.’ Biz de bu şekilde bu kitabın ortaya çıkmasına 3 yıl önce başladık. Birikimleri oluşturup bugün piyasaya sürmüş olduk” şeklinde konuştu.

"Kitap alanında ilk eserlerden biri"

Madde bağımlılığının sadece uyuşturucuyla ilgili olmadığının altını çizen Erdinçli, şunları söyledi:

“Günümüzde bağımlık denince madde bağımlılığı gerçekten çok büyük boyutlara ulaşmış durumda fakat bunun yanında özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi artık hayattan soyutlayacak derecede bir internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, televizyon bağımlılığı gibi bağımlılıklarımız var. Bunlarla alakalı olarak kitabımızda nasıl mücadele etmemiz gerektiği, çocuklarımıza nasıl bir yol izlememiz gerektiği ayrıntılı bir şekilde işlemiş olduk. Kitabımız bağımlılık hususunda gelen bütün sorulara, özellikle Diyanet bağlamında gelen bütün fetvalara yer vermiş olduk. Bu bağlamda kitabımız dinimizin bağımlılıklarla ilgili nasıl mücadele edilmesini ortaya koyuyor. Kitabımız alanında yani bağımlılıkların dini boyutunu anlatan ilk eserlerden biridir. İnşallah faydalı olacağını düşünüyoruz.”