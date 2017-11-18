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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:50

Baharevleri sağlık günleri bilinçlendirdi

Çankaya Belediyesi, Çankayalılara yüzde 50’ye varan indirim sağlayan “Sağlık Kart” protokolü imzaladığı kuruluşlardan Özel Ankara Umut Hastanesi ile işbirliği yaparak 5 Baharevi’nde sağlık semineri düzenledi.

Baharevleri sağlık günleri bilinçlendirdi
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Çankaya Belediyesi, Çankayalılara yüzde 50’ye varan indirim sağlayan “Sağlık Kart” protokolü imzaladığı kuruluşlardan Özel Ankara Umut Hastanesi ile işbirliği yaparak 5 Baharevi’nde sağlık semineri düzenledi.

Özel sağlık kuruluşları ile indirim protokolü imzalayarak Çankayalılara sağlık hizmetinde yüzde 50’ye varan indirim imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi Özel Ankara Umut Hastanesi işbirliği ile ileri yaşta vatandaşların konuk edildiği Baharevlerinde sağlık seminerleri düzenledi.

Umut Hastanesi doktorları tarafından sağlanan ve ilk olarak Mutlukent Baharevi’nde “Meme Kanseri Bilinçlendirme” ile başlayan seminer dizisinde, Ayrancı Baharevi’nde Genel Sağlık Kontrolü ve Sağlık Taramaları konusunda Dahiliye Uzmanı Dr. Serpil Kılınç, Oran Baharevi’nde Kalp Hastalıkları konusunda Kardiyoloji Uzmanı Dr. Savaş Açıkgöz, Sokullu Baharevinde Yaşlılık-Demans ve Alzheimer konusunda Uzm. Dr. Sevil Hüseynova, Cebeci Baharevi’nde Eklem Hastalıkları ve Ameliyatları konusunda Ortopedi Uzmanı Barış Kılınç vatandaşları bilgilendirdi.

Çankaya Belediyesi Baharevlerinde vatandaşlara açık olarak düzenlenen sağlık seminerlerinde katılımcılar da alanında uzman doktorlara sorularını yönelterek içinde bulundukları durum ya da olası sağlık sorunları ile ilgili detayları öğrendi.

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