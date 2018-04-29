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29 Nisan 2018 Pazar 11:57

Baharın gelişini boğa güreşleriyle karşıladılar

Artvin’in Borçka ilçesinde, baharın gelişini düzenlenen boğa güreşleriyle karşıladılar. Bu yıl, Köyleri Kalkındırma Derneği tarafından ikincisi düzenlenen Boğa güreşleri renkli görüntülere sahne olurken derece giren boğa sahiplerine...

Baharın gelişini boğa güreşleriyle karşıladılar
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Artvin’in Borçka ilçesinde, baharın gelişini düzenlenen boğa güreşleriyle karşıladılar. Bu yıl, Köyleri Kalkındırma Derneği tarafından ikincisi düzenlenen Boğa güreşleri renkli görüntülere sahne olurken derece giren boğa sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Artvin’de baharın gelmesiyle birlikte hemen hemen her yaylada geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin Borçka ayağında 5 kategoride 78 boğa birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya yarıştı.

Borçka Baraj gövdesi Taraklı Köyü Arena’da yapılan boğa güreşini anlatan Şakir Kara, adeta futbol müsabakasını aratmayan sunum ile dikkat çekerken, güreşler ilginç görüntülere sahne oldu. Yaylaların efendisinin seçildiği güreşlerde boğalar yarışma öncesi sahipleri tarafından özenle beslenerek ve spor yaptırılarak hazırlandı.
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