01 Mayıs 2018 Salı 16:07

Bahçeli: "Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil

IHAAW160754-GEN/01-05-2018 - Bahçeli: "Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir." 01.05.2018 16:07:54 TSI NNNN