Bakan Bak, NUSRAT’ta top atışı yaptı, robotlarla futbol oynadı

İstanbul’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mobil oyun NUSRAT standını ziyaret ederek top atışı simülatöründe denemeler yaptı, Robot Futbol Ligi’nde" gençlerle mücadele etti.

İstanbul’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mobil oyun NUSRAT standını ziyaret ederek top atışı simülatöründe denemeler yaptı, Robot Futbol Ligi’nde" gençlerle mücadele etti.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen zirveye, 81 ilden ve 184 üniversiteden gelen gençler katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Büyümek için Milli, Gelişmek için Yerli" sloganı ile yapılan Genç Türkiye Zirvesi’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan stantları gezdi. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale ruhunun gençlere dijital ortamdan da ulaştırılması amacıyla 2015 yılında geliştirilen mobil oyun NUSRAT standını ziyaret ederek oyun hakkında bilgi aldı. 3 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan ve yaklaşık 300 bin geri bildirim ve yorum alan NUSRAT oyununa ait simülatörlerin büyük ilgi odağı olduğu zirvede Bakan Bak da top atışı simülatörlerini gençlerle oynadı.

Robotlarla futbol oynadı

Bakan Osman Aşkın Bak, Genç Türkiye Zirvesi’nde en çok ilgi gören etkinliklerden Aksaray Gençlik Merkezinde #KodAdı2023 projesiyle geliştirilen robotların sergilendiği standı da ziyaret etti. Gençlerden çalışmaları hakkında bilgi alan ve onları tebrik eden Bakan Bak, "Robot Futbol Ligi’nde" gençlerle mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı stantları büyük ilgi gördü

Genç Türkiye Zirvesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı stantlarında gençler, birbirinden farklı etkinliklere katılma fırsatı yakaladı. Mangala, matrak, satranç, top sektirme, evet/hayır yarışması, bilek güreşi yarışması gibi birçok eğlenceli etkinliğe katılan gençler, aynı zamanda ebru gösterileri ve kaligrafi çalışmaları gibi gösterileri de büyük ilgiyle izledi.

“Hayallerinizin peşinden koşun”

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, gençlerden hayallerinin peşinden koşmalarını istedi. "Mücadele etmek zorundayız. Gençler hiçbir şey imkansız değil, çok çalışacaksınız" diyen Bak, şunları kaydetti:

"Bunun yanında sosyal olacaksınız, paylaşacaksınız. İnsanlarla dost olacaksınız. Bilginizi ve sevginizi paylaşacaksınız. Ülkenizi seveceksiniz. Bunlar önemli. O yüzden işinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Bunu yapmak için çok çalışmak gerekir. Bir de içinizde vicdan olacak. İnsanlara sevginizi göstereceksiniz, büyüklerinize saygılı olacaksınız. Ülkemizin böyle gençlere ihtiyacı var. Gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Hayallerinizi asla terk etmeyin, hayallerinizin peşinden koşun. Girişimci bir ruhunuz olsun. Hep beraber büyüyen gelişen güçlü Türkiye istiyoruz."