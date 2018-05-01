Bakan Bak Rize’de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının bölge finaline katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’de düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Karadeniz bölge finaline katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Karadeniz bölge finaline katıldı. Bakan Bak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere güvendiğini ve her zaman destek olduğunu, bu tür organizasyonlara da katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi. 18 ilden gelen sanatçıların performansını yerinde takip eden Bakan Bak, yarışmada mücadele eden gençlerin geleceğin sanatçıları olacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 300’e yakın gençlik merkezinde sanat, resim, müzik gibi aktivitelerle gençlerin sosyal hayatta aktif rol oynadığını dile getiren Bak, "Gençler bizim geleceğimiz. Benim de memleketim olan Rize’ye hoş geldiniz. Karadeniz’de ulaşımın kolay olduğu bir şehirdir burası. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Emre Topoğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize ve İl Müdürlüğümüze de ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Küçükken hep bir müzik aletini çalmak isterdim ama yapamadık. Lise dönemimizde müzik yarışmaları olurdu ve arkadaşlarımız katılırdı. Türk müziğinin nesiller arasında aktarım sağlaması çok güzel. Bütün bölgelere ait müzikleri duymak insanı mutlu ediyor. Bu yarışmanın finalini de Ankara’da yapacağız” dedi.

“Cumhurbaşkanımız gençlerimize çok güveniyor”

Sanatçıların, toplumun ve ülkenin vitrini olduğunu ve ülkenin değerlerini harmanlayarak halka sunup farklı bir misyon üstlendiklerini dile getiren Bakan Bak, sanatın içerisinde ülkenin değerlerine ve özüne dokunmanın çok önemli olduğunu dile getirerek, “Değerlerimizi taşıyan ezgileri dinlemekten keyif alıyoruz. Özellikle Karadeniz’in kemençe ile özleşen müziklerini de fazlasıyla benimsiyoruz. Bilgi yarışması, tiyatro ve müzik etkinliklerimiz hızla devam ediyor. Gençlik merkezlerimiz ile yaklaşık 2 milyon gencimize ulaştık. Stres atmanız ve kendinizi geliştirmeniz açısından çok önemli kurumlardır burası. Rize’de çay sezonunun başlangıcını ilan etmek üzere buraya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimize çok güveniyor. Kendisi de Rize’nin ve bu ülkenin çocuğu. Sanatçılarla ve sporcularla diyaloğu çok iyi. Umarım burada başarılı olacak kardeşlerimiz, kariyerlerinin devamında da üst noktalara gelecektir. Mutlaka buradan Neşet Ertaşlar gibi önemli sanatçılar çıkacaktır. Gençlerimizin böylesi bir sosyal ortamda olması çok önemli. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlik merkezlerimizde yapılan çalışmalardan heyecan duyuyoruz. Emektar hocalarımıza minnettarız. Gençlerimizin başarılı olması, güçlü Türkiye için ve ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Bakanlık olarak bu tür projelere daha fazla destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanatçılar ve sporcular ile Hatay’a giderek Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere yaptığı moral ziyaretinin eleştirilmesine de değinen Bakan Osman Aşkın Bak, her kesimden insanın ordusuyla bütünleşmesi ve askerine destek olması gerektiğini ifade etti.