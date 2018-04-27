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27 Nisan 2018 Cuma 14:29

Bakan Bak: "Yaptığımız operasyonlarda kendi silahlarımızı kullandığımız için başarılı süreç işlendi"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genç Türkiye Zirvesi’nde Zeytin Dalı harekatının başarısından bahsederek, "Şimdi yaptığımız operasyonlarda kendi silahlarımızı kullandığımız için başarılı süreç işlendi" dedi.

Bakan Bak: 'Yaptığımız operasyonlarda kendi silahlarımızı kullandığımız için başarılı süreç işlendi'
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genç Türkiye Zirvesi’nde Zeytin Dalı harekatının başarısından bahsederek, "Şimdi yaptığımız operasyonlarda kendi silahlarımızı kullandığımız için başarılı süreç işlendi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Genç Türkiye Zirvesi’ne katıldı. Zirvede konuşma yapan Bakan Bak, 1974’te yapılan Kıbrış Barış Harekatında bazı güçlerin Türk ordusuna ’dur’ dediğini ifade ederek, “Amerika silahları vermedi. Şimdi yaptığımız operasyonlarda kendi silahlarımızı kullandığımız için başarılı süreç işlendi" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak zirvede stantlarının olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Orada çeşitli oyunlar ve robotik kodlama eğitimleri var. Ülkemizin sportif yatırımları ortada. Hayallerinizin peşinden koşun çok çalışın ve ülkenizi sevin. Dolayısıyla çok farklı bir şekilde bir tarama yaptık. Ben hala gencim ve kendimi genç hissediyorum. Ülkemi seviyorum. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği değeri biliyorum. Onlarca gence destek vermiştir. Vefalı olmayı ve insanı sevmeyi ondan öğrendik. Mahallemizdeki abimiz, büyüğümüzdü ve onunla yürümeye devam ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere verdiği desteği biliyoruz. Gençlerimize güveniyoruz" dedi.
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