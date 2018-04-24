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24 Nisan 2018 Salı 11:08

Bakan Demircan: "Adıyaman’daki depremden 39 kişi etkilendi"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Adıyaman’daki depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor" dedi.

Bakan Demircan: 'Adıyaman'daki depremden 39 kişi etkilendi'
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Adıyaman’daki depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bakanlıkta düzenlenen bir programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Demircan, dün Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden 39 kişinin etkilendiğini belirterek, "35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor" açıklamasında bulundu.
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