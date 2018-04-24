Bakan Demircan: 'Adıyaman'daki depremden 39 kişi etkilendi'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bakanlıkta düzenlenen bir programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Demircan, dün Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden 39 kişinin etkilendiğini belirterek, "35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor" açıklamasında bulundu.

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