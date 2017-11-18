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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:31

Bakan Demircan’dan Naim Süleymaoğlu açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türk ve dünya sporunun yıldız ismi Naim Süleymanoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Bakan Demircan'dan Naim Süleymaoğlu açıklaması
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türk ve dünya sporunun yıldız ismi Naim Süleymanoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk ve dünya sporunun yıldız ismi Naim Süleymanoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1986 yılında ülkemize iltica eden ve bu tarihten sonra Türkiye adına müsabakalara katılan Naim Süleymanoğlu sayısız başarılara imza attı. 1988 Seul Olimpiyatlarında 60 kilogramda 9 olimpiyat rekoru kırarak spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ülkemize, olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyayı kazandıran ’Cep Herkülü’ halkımızın gönlüne taht kurdu. Uluslararası arenada bizlere yaşattığı gurur için şükranla anacağımız Sülaymanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, milletimize ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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