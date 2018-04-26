Bakan Eroğlu 1 milyar 917 milyon TL’lik 8 tesisin temelini atacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 1 milyar 917 milyon TL’lik 8 adet tesisin temel atma merasimi için Muş’a geldi.Havayolu ile Muş’a gelen Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret etti....

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 1 milyar 917 milyon TL’lik 8 adet tesisin temel atma merasimi için Muş’a geldi.

Havayolu ile Muş’a gelen Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret etti. Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın makamında ağırladığı Bakan Eroğlu ve beraberindekiler bir süre burada sohbet etti. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, 1 milyar 917 milyon TL’lik 8 tesis hakkında açıklamalarda bulundu.

"1 milyar 917 milyon liralık tesislerin temelini atacağız"

Bugün Muş için geldiklerini hatırlatan Eroğlu, "Bakanlığımızın bütün kapılarını kapattık. Bütün kurumlarımız burada. Doğa, DSİ, orman ve bölge müdürleri burada. Hayırlı hizmetlere mührümüzü vuracağız. Muş tarihinde dönüm noktası olarak adlandırılacak. 1 milyar 917 milyon liralık tesislerin temelini atacağız. 8 tesis. Bunlardan biri Alpaslan 2 barajı ve hidroelektrik santral. Bunun 3 faydası var. Birisi elektrik üretecek. Daha önemlisi burada tuttuğumuz suyu Muş Ovasını sulayacağız. İçme suyu temin edeceğiz, taşkınlardan koruyacağız. Yılda 4 milyon liralık imkanı çiftçilerimize sağlayacağız. Bu çok önemli bir adım. Bunun yanında DSİ’nin sulama projeleri ve Muş ilindeki bütün grup köylerin dere ıslahı var. 2. Grup köylerin çalışmaları olacak. Dere ıslahı projelerinin temellerini atıyoruz. DSİ’nin 6 tesisinin, Orman Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları var" dedi.

"Malazgirt’i milli park olarak ilan ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’ın talimatı üzerine Malazgirt’i milli park ilan ettiklerini kaydeden Bakan Eroğlu, "Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünü kutlarken Cumhurbaşkanımızla ben de oradaydım. O zaman Malazgirt’i ’muhteşem merkez haline getireceksin’ dedi. Biz de orayı milli park olarak ilan ettik. Projeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanımız projeyi gördü. Çok güzel olacak. Bu gün bunun temelini atacağız. Muş bütün dünyada tanınacak. Malazgirt’te gelen ziyaretçilerin sayısı da artacak. Muş’a hükümet olarak 9 milyar lira yatırım yaptık. Ulaştırma bakanlığı ilk sırada biz ikinci sıradayız. Biz Muş’a en büyük yatırım yapan bakanlıklardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muş’un fahri hemşerisi olarak bundan gurur duyuyorum. Bol orman kurduk. Orman köylerine 1083 aileye ferdi proje hibe destekleri sağladık. 158 kilometre uzunluğunda isale hattıyla yılda 32 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz ve 2071 yılına kadar Muş’un içme suyu sıkıntısı olmayacak. Fahri hemşeri olarak geçen geldiğimde 40 müjde vermiştim. Bunlardan 31 tanesi bitti, 9 tanesinin de 8’inin temelini atıyoruz, diğeri de yüzde 88 oranında tamamlandı. Bütün sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muş’la ilgili büyük hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Muş Ovası Hollanda ovalarını geçecek"

Muş Ovası’nın Hollanda ovalarını geçeceğini ifade eden Eroğlu, "Muş Ovası Hollanda ovalarını geçecek. Sulamadan sonra Muşlular paralarını nereye koyacaklarını bilemeyecekler. Bu sözü veriyoruz. Muhteşem bir yer burası. Karasuyu ıslah edebilmek için çok çaba gösterdik. İnşallah diğer dereleri de ıslah ediyoruz. Kent içindeki dereler çöplüktü, şimdi oralar çok güzel oldu. Muş’un bahtı açık. İnşallah daha güzel olacak. Bu güzel kente inşallah güzel şeyler yapacağız. Projemizi çok hızlı tamamlayacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.