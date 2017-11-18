Bakan Eroğlu: 'Cumhurbaşkanımız bir yere gideceği zaman hava durumunu iletiyoruz'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’yi meteoroloji radarlarıyla donattıklarını ifade ederek gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Bakan Eroğlu ayrıca, "Cumhurbaşkanımız bir yere gideceği zaman elbette hava durumunu kendilerine iletiyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’yi meteoroloji radarlarıyla donattıklarını ifade ederek gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Bakan Eroğlu ayrıca, "Cumhurbaşkanımız bir yere gideceği zaman elbette hava durumunu kendilerine iletiyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ağaçlandırma Etkinliği’ne katıldı. Çekmeköy Bağlantı Yolu Kavşağı yakınında bulunan alanda gerçekleştirilen etkinliğe Bakan Eroğlu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Eroğlu, dünyada orman alanları azalırken Türkiye’de ormanlık alanlarının arttığına dikkat çekti. İstanbul’da su sıkıntısı olup olmayacağıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, 2071 yılına kadar İstanbul’un su problemi olmayacağını belirtti. Bakan Eroğlu ayrıca alanda fidan dikimini İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yaparak herkesi yeşil bir Türkiye için fidan dikmeye davet etti.

"Dünyada orman alanları azalıyor ama Türkiye’de artıyor"

Türkiye’de orman oranlarının arttığını ve daha da artmasının hedeflendiğini dile getiren Bakan Eroğlu, "Aşağı yukarı 1,5 milyon dekar orman alanını arttırdık. Dünyada orman alanları azalıyor ama Türkiye’de ormanlık alanlar artıyor bunu gururla ifade etmek istiyorum. İstanbul’da orman yok falan arkadaşlar şu rakama dikkat edin İstanbul’un alanının yüzde 44’ü ormandır. Bu kadar ormanı olan başka bir il yoktur siz sadece şehir içini görmeyin. 31 Aralık 2019 saat 16.59’a kadar 30 milyon fidan İstanbul’da toprakla buluşmuş olacak" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız bir yere gideceği zaman hava durumunu iletiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yere gideceği zaman kendisini bilgilendirdiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, "Meteorolojide çok ileri bir sistem kurduk. 30 tane meteoroloji ölçüm istasyonu vardı elde gelirdi. Bilgiler Ankara’ya gelinceye kadar hava durumu değişirdi. Ama şimdi biz anlık Beykoz’un mesela havasını Japonya’dan Amerika’dan anlık olarak görmemiz mümkün olan bir sistem kurduk. Bütün Türkiye’yi meteoroloji radarlarıyla donattık. Cumhurbaşkanımız bir yere gideceği zaman elbette hava durumunu kendilerine iletiyoruz" ifadelerini kaydetti.

"2071 yılına kadar İstanbul’un su problemi olmayacak"



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İstanbul’un geçmişten bugüne yaşadığı su sıkıntısına değinerek kente uzun süre yetecek su olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, "İstanbul’da su kesintisi olmadı, olmayacak. 2071 yılına kadar İstanbul’un su problemi olmayacak. Sırf Melen Barajı İstanbul’un bütün su ihtiyacını karşılıyor. İstanbul günde 3 milyon metreküp su kullanıyor. Bu yıl 2017 yılı en kurak yıl, ama yaptığımız 500’den fazla baraj bin tane göletle biz Türkiye’de su sıkıntısını hissettirmedik, hatta çoğu inanamadı. Doluluk oranları falan merak etmeyin. İstanbul’da susuzluk olmayacak olursa bıyıklarımı keseceğimi söylemiştim zaten bıyıklarım yerinde" dedi.