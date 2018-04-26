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26 Nisan 2018 Perşembe 14:03

Bakan Eroğlu: "Dünyadaki 10 dev projeden 6’sı Türkiye’de"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu katıldığı sempozyumda yaptığı konuşmada, "Dünyadaki 10 dev projeden 6’sı Türkiye’de. Bizim millete hizmet etme sevdamız var. Büyük hedeflerimiz var. Büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir" dedi.

Bakan Eroğlu: 'Dünyadaki 10 dev projeden 6'sı Türkiye'de'
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu katıldığı sempozyumda yaptığı konuşmada, "Dünyadaki 10 dev projeden 6’sı Türkiye’de. Bizim millete hizmet etme sevdamız var. Büyük hedeflerimiz var. Büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) ev sahipliği yaptığı Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu’na katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Bakan Eroğlu, herkesin tarihini çok iyi bilmesi gerektiğini ve tarihini bilmeyenlerin geleceğe dair büyük hedeflere imza atamayacağını ifade etti. Sultan Alparslan ve askerlerini yad ettiklerini ifade eden Bakan Eroğlu, "Sultan Alparslan’ı, kahramanlarımızı şükranla minnetle yad ediyoruz çünkü Anadolu’nun kapılarını bize açtı. Buraları bize vatan yaptılar. Bu zaferi her zaman hatırlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zaferi özellikle kutlamak istedi. Geçen sene 26 Ağustos’ta Malazgirt’e gittik. 100 bin kişi zaferin yıldönümünde orada olmak istedi. Bu merasimden sonra Cumhurbaşkanımız bana talimat verdi. Biz de orayı milli park olarak ilan ettik ve proje hazırlandı. Bugün öğleden sonra Muş tarihinin en büyük yatırımının temelini atacağız. Bugün Muş için önemli bir gündür" dedi.

"Dünyanın en büyük barajlarını biz yapıyoruz"

Devasa projelere imza attıklarını hatırlatan Bakan Eroğlu, "Dünyanın en büyük barajlarını biz yapıyoruz. En ileri teknolojilerini kullanıyoruz. Dünyada baraj yapımında ilk üçe giriyoruz, gölet inşaatında dünya birinciliği bizde. Geçmiş yıllarda ’Yabancılar her şeyi yapar biz yapamayız’ gibi bir anlayışın olduğunu, ömrü boyunca bu algıyı değiştirmek için çaba gösterdi" diye konuştu.

Milli İHA ve SİHA’ları yaptıklarını ve 15 Temmuz alçak darbe girişimine rağmen ekonominin dimdik ayakta durduğunu anımsatan Bakan Eroğlu, "Dünyada büyümede birinci ülkeyiz. Dünyadaki 10 dev projeden 6’sı Türkiye’de. Bizim millete hizmet etme sevdamız var. Büyük hedeflerimiz var. Büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Kızıl elmamız var bizim. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. Gençlerimiz bizim için çok önemli. 1071 büyük zaferin bininci yılı kutlandığında Türkiye küresel büyük bir güç olacak. Yeter ki birlik beraberlik kardeşliğimizi daha da pekiştirelim. Türkiye’nin bahtı açık. Biz yükselişteyiz onlar inişte. Birlikte çalışacağız. Allah bizi, FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD gibi bütün terör örgütlerinden muhafaza etsin, onlara silah destek veren, ülkemiz üzerinde plan kuran bütün devletleri tarih sahnesinden silsin" şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet, sempozyum konuşmasının ardından MŞÜ’de fidan dikimi gerçekleştirdi. Daha sonra kent merkezine gelen heyet burada esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla yakından ilgilenerek, sorun ve talepleri dinleyip, işlerinde kolaylık diledi.

MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki sempozyuma Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve bakanlık bürokratları ile öğrenciler katıldı.
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