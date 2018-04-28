Bakan Eroğlu: 'İstanbul barajları şu anda yüzde 90 seviyesinde dolu'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "İstanbul barajları şu anda yüzde 90 seviyesinde dolu" dedi. Afrin’e ve Fırat Kalkanı bölgesine de su temin ettiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, "Orada kuyular açtık ve Afrin’deki barajı da teslim aldık işletiyoruz. Afrin’deki suyu dahi veriyoruz" ifadelerini kaydetti.

Temel atma töreni ve esnaf ziyareti için Tekirdağ’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ilk olarak Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’nda Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, bölgeyi son derece yakından bildiğini ifade ederek, "Ergene Havzası benim doktora tezimdi. Bu nedenle bölgeyi yakından biliyorum. Ergene Havzası’nın temizlenmesi ile ilgili olarak 15 maddelik eylem planı hazırlayarak hayat geçirdik. Planda yer alan maddelerden bazıları tamamladı bazıları ise yapım aşamasında devam ediyor. 2019 yılı içerisinde planın tamamlamayı ön görüyoruz" dedi.

Marmara Bölgesi ve İstanbul’daki barajların doluluk oranları konusundaki soruya da yanıt veren Bakan Eroğlu, "Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde. 2017 yılında da son 44 yılın en kurak yılını geçirdik. Ama şu anda su sıkıntısı yok. Sebebi şu biz baraj ve göletlerimizi tamamladık. 525 tane baraj bin tane gölet yaptık. Neden? Çünkü Türkiye’de yaz aylarında yağış olmuyor biliyorsunuz. Ama su ihtiyacının büyük bir kısmı sulamanın tamamı yaz aylarında kullanıldığı için dolayısıyla yağışlı zamanlarda suyun hem yer altında hem yer üstünde baraj ve göletlerde biriktirmek gerekiyor. Bu konuda çare budur. Biz nitekim Istranca derelerinde 7 barajı yapmasaydık İstanbul hala susuz kalacaktı. Bu yüzden şu anda bir su sıkıntısı yok. Şu anda da 1 Ekim 2017 ile 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Tekirdağ’da normalde 455 bin metre yağması gerekirken biz de su yılları Ocak ayından değil Ekim ayından alınır. Tekirdağ’da 455 bin metre yağması gerekirken 587 milimetre yağış düşmüş yüzde 29’luk artış var" diye konuştu.

"İstanbul barajları da şu anda yüzde 90 seviyesinde dolu" diyen Bakan Eroğlu, "Bölgesel bir problem yok. İçme suyunda da çok şükür Çokal Barajı ile Naipköy Barajı o da sigorta oldu. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda Güneydoğu Anadolu’da çok ağız düştü. Mesela geçen sene Diyarbakır’a düşmesi gereken yağışın ancak yüzde 35’i düştü. Ama Allah’a şükür orada yağışlar da başladı. Gerekli tedbirleri aldık ama çok korkuyorduk biz. Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya beklediğimiz yağışlar, yarın, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü olacak. Güneydoğu’da yağış eksikliği vardı, Allah’ın rahmeti geldi ve çok sevindik doğrusu. Diğer bölgelerde bir problem yok yani susuz bırakmıyoruz Türkiye’yi. Bir tek Kilis’te sıkıntı oldu sebebi de şu sıkıntı olmadı da sıkıntı olma ihtimali oldu sebebi şu, çünkü Kilis’in nüfusu 65 bin 130 bin kişi şu anda Suriye’den gelen mülteci var. Dolayısıyla bizim yaptığımız bütün tesisler yetersiz geldi. 2040’a yetecek kadar tesisleri yapmıştık. Ama nüfusun bir buçuk katı gelince orayla ilgili yeni baraj ve isale hatları yapıyoruz. Ayrıca bir de çok hızlı yer altı suyundan su temin çalışmalarını başlattık. Ayrıca sadece oraya değil biz şimdi Afrin’e ve Fırat Kalkanı bölgesine de su temin ediyoruz orada kuyular açtık ve Afrin’deki barajı da teslim aldık iletiyoruz. Afrin’deki suyu dahi veriyoruz" şeklinde konuştu.